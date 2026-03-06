Brüsszel szembe megy az európaiakkal: az EU bővítési biztosa új szabályokat hozna Ukrajna csatlakozásáért

A bővítési folyamat felgyorsításának kérdése azután került ismét napirendre, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közölte: nem tud garanciát adni arra, hogy a háború sújtotta Ukrajna 2027-re az unió tagjává válhat. A Bloomberg beszámolója szerint

a bizottság olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna fokozatosan, már a teljes tagság előtt is hozzáférjen bizonyos uniós jogokhoz és előnyökhöz.

A kérdés ugyanakkor megosztja az uniós tagállamokat. Az ügyet ismerő források szerint több ország – köztük Németország – óvatosságra int a csatlakozási feltételek lazításával kapcsolatban, míg Magyarország régóta ellenzi Ukrajna csatlakozását. Az uniós vezetők a kérdést a március 19-i csúcstalálkozón vitatják meg.

Kos szerint az EU-nak olyan szabályokra van szüksége, amelyek jobban tükrözik a jelenlegi geopolitikai valóságot.

Ha az unió nem tud hiteles csatlakozási perspektívát kínálni a tagjelölt országoknak – nemcsak Ukrajnának, hanem más államoknak, például Montenegrónak és Moldovának is –, fennáll a veszélye annak, hogy ezek az országok más hatalmak befolyása alá kerülnek.

A biztos hangsúlyozta: egyelőre nem dőlt el, hogy az esetleges változtatások kizárólag Ukrajnára vagy más tagjelölt országokra is vonatkoznának. Szerinte az EU bővítése a döntéshozatali rendszer újragondolását is szükségessé teheti, mivel már a jelenlegi, 27 tagállamból álló közösségben is nehéz közös döntéseket hozni.