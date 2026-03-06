Marta Kos a Bloombergnek adott interjúban arról beszélt: a jelenlegi bővítési módszertan nem a mostani, rendkívül kihívásokkal teli időszakra készült. Hozzátette, hogy a jelenlegi szabályok mellett Ukrajna várhatóan nem tudja elérni azt a célját, hogy 2027-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz.
Brüsszel szembe megy az európaiakkal: az EU bővítési biztosa új szabályokat hozna Ukrajna csatlakozásáért
Az Európai Unió bővítésért felelős biztosa szerint a jelenlegi, bizonytalan világrend új szabályokat tesz szükségessé ahhoz, hogy felgyorsítsák Ukrajna csatlakozási folyamatát. Egyúttal megerősítette: a jelenlegi eljárás mellett az ország nem fogja tudni elérni azt a célját, hogy 2027-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz. Több uniós tagállam elutasítja a gyorsított csatlakozást.
A bővítési folyamat felgyorsításának kérdése azután került ismét napirendre, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közölte: nem tud garanciát adni arra, hogy a háború sújtotta Ukrajna 2027-re az unió tagjává válhat. A Bloomberg beszámolója szerint
a bizottság olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna fokozatosan, már a teljes tagság előtt is hozzáférjen bizonyos uniós jogokhoz és előnyökhöz.
A kérdés ugyanakkor megosztja az uniós tagállamokat. Az ügyet ismerő források szerint több ország – köztük Németország – óvatosságra int a csatlakozási feltételek lazításával kapcsolatban, míg Magyarország régóta ellenzi Ukrajna csatlakozását. Az uniós vezetők a kérdést a március 19-i csúcstalálkozón vitatják meg.
Kos szerint az EU-nak olyan szabályokra van szüksége, amelyek jobban tükrözik a jelenlegi geopolitikai valóságot.
Ha az unió nem tud hiteles csatlakozási perspektívát kínálni a tagjelölt országoknak – nemcsak Ukrajnának, hanem más államoknak, például Montenegrónak és Moldovának is –, fennáll a veszélye annak, hogy ezek az országok más hatalmak befolyása alá kerülnek.
A biztos hangsúlyozta: egyelőre nem dőlt el, hogy az esetleges változtatások kizárólag Ukrajnára vagy más tagjelölt országokra is vonatkoznának. Szerinte az EU bővítése a döntéshozatali rendszer újragondolását is szükségessé teheti, mivel már a jelenlegi, 27 tagállamból álló közösségben is nehéz közös döntéseket hozni.
Kos arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna csatlakozása a szükséges reformok végrehajtásától is függ. Bár az ország a háborús körülmények ellenére gyors ütemben haladt, az utóbbi hónapokban lassult a reformfolyamat, és több törvényjavaslat jelenleg is a parlament előtt van.
Hangsúlyozta: a jogállamiság, a korrupció elleni fellépés, a médiaszabadság és a demokratikus intézmények működése továbbra is a csatlakozás kulcsfeltételei.
Korábban arról is írtunk, a Politico szerint több uniós tagállam elutasította azt a javaslatot, amely felgyorsította volna Ukrajna európai uniós csatlakozását. A terv összhangban állt Volodimir Zelenszkij céljaival: eszerint Ukrajna már a teljes jogú tagság előtt bekapcsolódhatott volna az uniós rendszerbe, miközben a csatlakozási feltételeket később, fokozatosan teljesítené.
A brüsszeli egyeztetésen az Ursula von der Leyen kabinetfőnöke ismertette az elképzelést, ám a tagállamok képviselői jelezték: ragaszkodnak a hagyományos, érdemeken alapuló bővítési folyamathoz. A diplomaták szerint a gyorsított modell így egyelőre lekerült a napirendről.
Borítókép: Marta Kos (Fotó: AFP)
