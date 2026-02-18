ukrajnai háborúoroszországorbán viktoreu

Ukrajna háborúzik, ezért jár a jutalom Brüsszeltől

Lassan 4 éve tart az orosz-ukrán háború. A béketárgyalások eddig nem hoztak áttörő eredményt. Brüsszel a háború folytatását erőlteti, s mindent megtesz azért, hogy Kijev minél hamarabb az EU tagja legyen. A saját szabályait is szembeköpi a cél elérése érdekében az EU háborúpárti vezetése. A lett elnök ugyanakkor úgy véli, hogy az ukrajnai konfliktus vége befolyásolja az ország és a nyugat-balkáni országok esetleges EU-tagságát. Az elemzők azonban azt mondják, hogy a bővítés az ukrajnai háború lefolyásától függetlenül folytatódni fog, és úgy vélik, hogy a Balkán és Ukrajna egyidejű befogadásának ötlete egyeseknek vonzónak tűnik, de a gyakorlatban nehezen megvalósítható. A Nyugat-balkáni országok évtizedek óta várnak a csatlakozásra, a háborúban álló Ukrajna ezzel szemben kiváltságos helyzetbe kerül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 6:34
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lett elnök nyilatkozata a Müncheni Biztonsági Konferencián ismét felkavarta a kedélyeket az EU bővítéséről szóló vitában. Edgars Rinkēvičs szerint, ha sikerül békét teremteni Ukrajnában – amihez szerinte az Egyesült Államoknak jelentős nyomást kell gyakorolnia Oroszországra –, akkor megnyílhat az út egy történelmi léptékű EU-bővítés előtt. Ez magában foglalhatná Ukrajnát, Moldovát és a Nyugat-Balkán országait (köztük Szerbiát), amit ő „potenciálisan a legnagyobb európai újraegyesítési aktusnak” nevezte a modern korban.

Brüsszel a háborúban álló Ukrajna csatlakozását erőlteti (Fotó: AFP)
Brüsszel a háborúban álló Ukrajna csatlakozását erőlteti (Fotó: AFP)

Azonban a lett államfő azonnal árnyalta a képet:

Nem csak Ukrajnáról van szó, hanem potenciálisan a legnagyobb újraegyesítési aktusról Európában. De mindez nagymértékben függ a békemegállapodástól. Őszintén szólva nem vagyok biztos benne, hogy Oroszország beleegyezik ebbe.

A konferencia során Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét világossá tette, hogy országa egyértelmű utat keres az EU-tagság felé a közeljövőben, beleértve a megfelelő határidőt is. Az ukránok már 2027-ben az EU tagjai akarnak lenni. Brüsszel háborúpárti vezetői pedig mindent megtesznek ennek érdekében.

Rinkēvičs a témával kapcsolatban kiemelte: 

A mi szempontunkból azt szeretnénk, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb az EU része legyen.

Ukrajna gyors csatlakozásának fő akadályát maguk az EU-tagállamok jelentik, mivel egyhangúlag kell jóváhagyniuk minden új tagot.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közelmúltban „nyílt hadüzenetnek” nevezte Ukrajna gyors csatlakozásának ötletét.

Rinkēvičs lett politikus rámutatott, hogy Ukrajna gyors EU-tagsága kérdéseket vet fel más országok, köztük Moldova és a nyugat-balkáni országok EU-hoz vezető útjával kapcsolatban.

Az EU elvesztette minden hitelességét abban a régióban

– mondta, rámutatva a hosszadalmas csatlakozási folyamatra.

Ukrajna gyorsított sávon csatlakozna, a balkániak várjanak

A szerb Blic  szerint jelenleg nincs konszenzus az EU-ban Ukrajna, vagy bármely balkáni ország gyors csatlakozási dátumáról. Brüsszel azonban mindent megtesz, hogy Ukrajnát, s ezzel a háborút is behúzza Európába.

Brüsszel a patthelyzetet úgy oldaná fel, hogy új modelleket keres a bővítésre. Több elképzelés is napirenden van, így például a részleges vagy „másodrendű” tagság. Egy szorosabb integrációjú „mag-Európa” körül gyűrűként helyezkednének el olyan országok, mint Ukrajna, amelyek nem kapnának azonnal teljes jogokat (pl. vétójog korlátozása, új kötelezettségek). 

Marko Szavkovics, az ISAC alap munkatársa becslése szerint az integráció az ukrajnai háború végétől függetlenül folytatódni fog .

Az ukrajnai háború, úgy, ahogy van, sokáig eltarthat. Vannak országok, amelyeknek érdekük fűződik az EU további bővítéséhez

 – jegyezte meg Szavkovics.

Hozzáteszi, hogy a bővítésnek különböző elképzelései vannak, de a balkáni országokkal szembeni kettős mércére is felhívta a figyelmet. Hozzátette: 

Minden tiszteletem Ukrajna áldozata iránt, de nem őket tehetjük egy kosárba egy olyan országgal, amely 20 éve bizonyos irányelveket és reformokat követ. Úgy értem, megtehetjük, de ez komoly kétségeket vet fel a folyamat hitelességével kapcsolatban

 – véli Szavkovics.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.