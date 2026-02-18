Ukrajna háborúzik, ezért jár a jutalom Brüsszeltől

A lett elnök nyilatkozata a Müncheni Biztonsági Konferencián ismét felkavarta a kedélyeket az EU bővítéséről szóló vitában. Edgars Rinkēvičs szerint, ha sikerül békét teremteni Ukrajnában – amihez szerinte az Egyesült Államoknak jelentős nyomást kell gyakorolnia Oroszországra –, akkor megnyílhat az út egy történelmi léptékű EU-bővítés előtt. Ez magában foglalhatná Ukrajnát, Moldovát és a Nyugat-Balkán országait (köztük Szerbiát), amit ő „potenciálisan a legnagyobb európai újraegyesítési aktusnak” nevezte a modern korban.

Brüsszel a háborúban álló Ukrajna csatlakozását erőlteti (Fotó: AFP)

Azonban a lett államfő azonnal árnyalta a képet:

Nem csak Ukrajnáról van szó, hanem potenciálisan a legnagyobb újraegyesítési aktusról Európában. De mindez nagymértékben függ a békemegállapodástól. Őszintén szólva nem vagyok biztos benne, hogy Oroszország beleegyezik ebbe.

A konferencia során Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét világossá tette, hogy országa egyértelmű utat keres az EU-tagság felé a közeljövőben, beleértve a megfelelő határidőt is. Az ukránok már 2027-ben az EU tagjai akarnak lenni. Brüsszel háborúpárti vezetői pedig mindent megtesznek ennek érdekében.

Rinkēvičs a témával kapcsolatban kiemelte:

A mi szempontunkból azt szeretnénk, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb az EU része legyen.

Ukrajna gyors csatlakozásának fő akadályát maguk az EU-tagállamok jelentik, mivel egyhangúlag kell jóváhagyniuk minden új tagot.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közelmúltban „nyílt hadüzenetnek” nevezte Ukrajna gyors csatlakozásának ötletét.

The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.



This new plan is an open declaration of war against Hungary.… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026

Rinkēvičs lett politikus rámutatott, hogy Ukrajna gyors EU-tagsága kérdéseket vet fel más országok, köztük Moldova és a nyugat-balkáni országok EU-hoz vezető útjával kapcsolatban.

Az EU elvesztette minden hitelességét abban a régióban

– mondta, rámutatva a hosszadalmas csatlakozási folyamatra.

Ukrajna gyorsított sávon csatlakozna, a balkániak várjanak

A szerb Blic szerint jelenleg nincs konszenzus az EU-ban Ukrajna, vagy bármely balkáni ország gyors csatlakozási dátumáról. Brüsszel azonban mindent megtesz, hogy Ukrajnát, s ezzel a háborút is behúzza Európába.