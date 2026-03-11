halálos vonatgázolásnapfény intercityvecsés

Elgázolt egy embert a vonat Vecsésnél, járatok maradhatnak ki

A Nyugati pályaudvarról 5:50-kor Szegedre elindult Napfény InterCity Vecsés és Üllő között elütött egy embert, emiatt ezen a szakaszon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével pótlóbuszokra szállítják át.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 8:05
Elgázolt egy embert egy személyvonat Vecsésen, a Kertekalja városrész szakaszán – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t szerdán. A szerelvényen mintegy kétszázötvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról 5 óra 50 perckor Szegedre elindult Napfény InterCity (IC 700) Vecsés és Üllő között elütött egy embert, emiatt Vecsés-Kertekalján mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg a vonatok. 

A baleseti helyszínelés miatt a ceglédi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani, amiről a Mávinform oldalán olvashatnak részletesen.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

 

