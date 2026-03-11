Egy ukrán politológus szerint az ukrán háborús maffia pénzét foghatták el Magyarországon + videó

Egyre nagyobb visszhangot kelt az aranykonvojügy Ukrajnában is. Az eddigi legnagyobb port kavaró reakció Mikola Davidjuk ukrán politológustól érkezett, aki úgy vélte, hogy a Magyarországon elfogott pénzszállító ügye mögött az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete állhat. Úgy vélte, hogy VIP-ügyfelek pénzét is szállíthatták a konvojban, s szerinte felmerül a gyanú, hogy magas rangú politikusok is lehettek köztük. Davidjuk arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban már többször is előfordult hasonló eset.

– Svájcban többször is megállították a pénzszállító autóikat az első számú vezetők pénzével, akik diplomáciai befolyásukkal igyekeztek megakadályozni a szállítmány átvizsgálását. Lehet, most is hasonló történt. Nem akarok nagy botrányt csinálni, de néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni, és kevésbé próbálni Európán keresztül, állami bankokon és hivatalos diplomáciai intézményeken át legalizálni a személyes zsákmányát. Ezzel az államot sodorják veszélybe – fogalmazott az ukrán politológus.

Davidjukhoz hasonlóan értékelte az aranykonvojügy hátterét Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója is.

Lapunknak nyilatkozva úgy vélte, valószínűleg valamiféle illegális fegyverüzlet húzódik az ügy hátterében. Ugyanis az ukránoknak adott fegyverek legalább harmada a feketepiacon köt ki, s szerinte elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek több tíz milliárdos összeget. Az pedig, hogy egy volt ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte az pénzszállítást, Horváth szerint azt üzeni, hogy a személye egyfajta biztosíték lehetett valakik számára.

Az igazgató arra is kitért: elképzelhető, hogy az összegekből a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, ugyanis hamarosan választások lesznek, s mindenki számára nyilvánvaló, hogy Brüsszel és Kijev abban érdekelt, hogy hazánkban kormányváltás legyen.

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.