atomenergiaHortay OlivérUrsula von der Leyen

Von der Leyen ráébredt, hogy nem kellett volna lemondani az atomenergiáról

Hortay Olivér a közösségi oldalán reagált Ursula von der Leyen kijelentésére az atomenergia kapcsán. A szakértő szerint a mostani hangnemváltás nehezen értékelhető, mivel az európai nukleáris ipar leépítése már komoly gazdasági és munkaerőpiaci következményekkel járt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 10:13
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
„Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról” – osztotta meg a Facebookon Hortay Olivér. A szakértő a bejegyzésében kommentálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének atomenergiával kapcsolatos megszólalását. Hortay szerint a mostani kommunikációs fordulat későn érkezett, miután Európa több országában korábban a nukleáris ipar visszaszorításáról döntöttek.

Hortay: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról (Fotó: AFP)
Hortay: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról. Fotó: AFP

Bejegyzésében Hortay Olivér úgy fogalmazott: „Eső után köpönyeg.” Véleménye szerint nehéz méltányolni Ursula von der Leyen és a német politikai elit mostani beismerését azok után, hogy szerinte éppen ezek a döntések vezettek Európa nukleáris iparának leépítéséhez.

A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a korábbi döntéseknek komoly következményei voltak. Hortay szerint a nukleáris ipar visszaszorítása miatt tömegek veszítették el a munkájukat.

 

Von der Leyen: Stratégiai hiba volt az atomenergiáról való lemondás

Von der Leyen a Párizs közelében, Boulogne-Billancourt-ban rendezett atomenergia-csúcstalálkozón kijelentette: 

az atomenergiáról való lemondás stratégiai hiba volt. Szerinte az elmúlt években világszerte újra erősödik az atomenergia szerepe, és Európának is részt kell vennie ebben a folyamatban.

A bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Unió új stratégiát készít a kis moduláris reaktorok fejlesztésére, amelyek a tervek szerint a 2030-as évek elejére válhatnak használhatóvá Európában. 

Az EU emellett kétszázmillió eurós garanciával támogatná az innovatív nukleáris technológiákba irányuló beruházásokat.

Von der Leyen hangsúlyozta: az atomenergia fejlesztése hozzájárulhat ahhoz, hogy az ipar és a lakosság számára megfizethető és klímabarát villamosenergia-ellátást biztosítsanak, miközben az EU a teljes nukleáris ipari ökoszisztéma megerősítésére is törekszik.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

