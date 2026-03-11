Von der Leyen ráébredt, hogy nem kellett volna lemondani az atomenergiáról

„Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról” – osztotta meg a Facebookon Hortay Olivér. A szakértő a bejegyzésében kommentálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének atomenergiával kapcsolatos megszólalását. Hortay szerint a mostani kommunikációs fordulat későn érkezett, miután Európa több országában korábban a nukleáris ipar visszaszorításáról döntöttek.

Hortay: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról. Fotó: AFP