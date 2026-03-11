„Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról” – osztotta meg a Facebookon Hortay Olivér. A szakértő a bejegyzésében kommentálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének atomenergiával kapcsolatos megszólalását. Hortay szerint a mostani kommunikációs fordulat későn érkezett, miután Európa több országában korábban a nukleáris ipar visszaszorításáról döntöttek.
Von der Leyen ráébredt, hogy nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Hortay Olivér a közösségi oldalán reagált Ursula von der Leyen kijelentésére az atomenergia kapcsán. A szakértő szerint a mostani hangnemváltás nehezen értékelhető, mivel az európai nukleáris ipar leépítése már komoly gazdasági és munkaerőpiaci következményekkel járt.
Bejegyzésében Hortay Olivér úgy fogalmazott: „Eső után köpönyeg.” Véleménye szerint nehéz méltányolni Ursula von der Leyen és a német politikai elit mostani beismerését azok után, hogy szerinte éppen ezek a döntések vezettek Európa nukleáris iparának leépítéséhez.
A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a korábbi döntéseknek komoly következményei voltak. Hortay szerint a nukleáris ipar visszaszorítása miatt tömegek veszítették el a munkájukat.
További Külföld híreink
Von der Leyen: Stratégiai hiba volt az atomenergiáról való lemondás
Von der Leyen a Párizs közelében, Boulogne-Billancourt-ban rendezett atomenergia-csúcstalálkozón kijelentette:
az atomenergiáról való lemondás stratégiai hiba volt. Szerinte az elmúlt években világszerte újra erősödik az atomenergia szerepe, és Európának is részt kell vennie ebben a folyamatban.
A bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Unió új stratégiát készít a kis moduláris reaktorok fejlesztésére, amelyek a tervek szerint a 2030-as évek elejére válhatnak használhatóvá Európában.
Az EU emellett kétszázmillió eurós garanciával támogatná az innovatív nukleáris technológiákba irányuló beruházásokat.
További Külföld híreink
Von der Leyen hangsúlyozta: az atomenergia fejlesztése hozzájárulhat ahhoz, hogy az ipar és a lakosság számára megfizethető és klímabarát villamosenergia-ellátást biztosítsanak, miközben az EU a teljes nukleáris ipari ökoszisztéma megerősítésére is törekszik.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen
Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani.
Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra
Borzalmas felvételek.
Irán három feltételt szabott az Egyesült Államoknak a tárgyalások újraindításához
A konfliktus diplomáciai megoldása egyelőre bizonytalannak tűnik.
Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére
A genfi egyeztetések óta jelentős előrelépés történt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen
Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani.
Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra
Borzalmas felvételek.
Irán három feltételt szabott az Egyesült Államoknak a tárgyalások újraindításához
A konfliktus diplomáciai megoldása egyelőre bizonytalannak tűnik.
Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére
A genfi egyeztetések óta jelentős előrelépés történt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!