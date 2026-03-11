SzekszárdSzekszárdi Rendőrkapitányságholttestjátszótér

Holttestet találtak egy szekszárdi játszótéren

Egy férfi holttestét találták meg Szekszárd belvárosában egy játszótéren.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 11:12
Fotó: Mártonfai Dénes
A rendőrség közlése szerint Szekszárd belvárosában, az egyik játszótéren egy férfi holttestet találtak szerdán a kora reggeli órákban – írja a Teol.hu. A helyszínen a rendőri intézkedés jelenleg is folyamatban van. A lap munkatársai jelenleg is a helyszínen vannak.

A játszótérről, a rendőri intézkedésről készült fotógalériát ide kattintva nézheti meg.

 

Borítókép: A szekszárdi játszótér (Fotó: Mártonfai Dénes)

