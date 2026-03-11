Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai

Noha a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás gyanújával folytat nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanakkor számos más bűncselekmény is felmerülhet a gyanús ügylet kapcsán.

Vizsgálni fogják a terrorista kapcsolatot

Ahogy arról beszámoltunk, ha bebizonyosodik bárki bűnössége is a pénzmosásban, akár tizenhat év börtön járhat az elkövetőknek, akik között magyar szereplők is lehetnek. Mindezek mellett a pénzmosásnál jóval súlyosabb bűncselekményekben is vizsgálódhat a hamarosan szélesebb jogkörrel felruházott adóhatóság. Ilyen például a terrorizmus finanszírozása, hiszen ahogy a hétfő este megjelent kormányrendelet is tartalmazza, az adóhatóságnak több más mellett azt is vizsgálnia kell, hogy a konvoj szállítói kapcsolatban állnak-e bűn- vagy terrorszervezetekkel, és került volna-e hozzájuk abból a hatalmas összegből, amit elvileg Ukrajnába szántak. Ha a pénz vagy az arany adóelkerülésből, például fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból származik, akkor az előzmény költségvetési csalás lehet. Igaz, az érintettek határozottan állítják, hogy teljesen legális forrásból származik a magyar hatóság által lefoglalt szállítmány.

Több tízmillió dollár és euró, valamint aranytömbök

Emlékezetes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Ukrán titkosszolgálati szál, lehetséges magyar érintettek

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Kihez került volna a pénz?

Az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.