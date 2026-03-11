navukránbűncselekmény

Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai

A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Ilyen lehet a terrorizmus finanszírozása, hiszen az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 12:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás gyanújával folytat nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanakkor számos más bűncselekmény is felmerülhet a gyanús ügylet kapcsán.

 

Vizsgálni fogják a terrorista kapcsolatot

Ahogy arról beszámoltunk, ha bebizonyosodik bárki bűnössége is a pénzmosásban, akár tizenhat év börtön járhat az elkövetőknek, akik között magyar szereplők is lehetnek. Mindezek mellett a pénzmosásnál jóval súlyosabb bűncselekményekben is vizsgálódhat a hamarosan szélesebb jogkörrel felruházott adóhatóság. Ilyen például a terrorizmus finanszírozása, hiszen ahogy a hétfő este megjelent kormányrendelet is tartalmazza, az adóhatóságnak több más mellett azt is vizsgálnia kell, hogy a konvoj szállítói kapcsolatban állnak-e bűn- vagy terrorszervezetekkel, és került volna-e hozzájuk abból a hatalmas összegből, amit elvileg Ukrajnába szántak. Ha a pénz vagy az arany adóelkerülésből, például fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból származik, akkor az előzmény költségvetési csalás lehet. Igaz, az érintettek határozottan állítják, hogy teljesen legális forrásból származik a magyar hatóság által lefoglalt szállítmány.

 

Több tízmillió dollár és euró, valamint aranytömbök

Emlékezetes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

 

Ukrán titkosszolgálati szál, lehetséges magyar érintettek

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül  kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

 

Kihez került volna a pénz?

Az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Az ukrán aranykonvoj miatt idehaza jogszabályt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. Ahogy azt fentebb is említettük, a vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.