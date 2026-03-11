Krasznahorkai világa 1.

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

Mindenkinek van egy világa. A világtalannak is. Van Krasznahorkainak és van nekem is.

Hirtelenjében nem is tudom, az én világom hol kezdődik.

Talán itt:

„S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben,

Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!

Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,

Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?”

Ő Janus Pannonius. Vagyis hát Csezmiczei János. Elmagyarosodott horvát nemesi család sarja, aki hazahozta Itália sokadik csodáját, a reneszánszot.

Világpolgár (is) volt, s maradhatott volna, de másképpen alakult. Valószínűleg azért, mert voltak gyökerei.

S az én világomban ő is fontos szerepet játszik:

„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?

Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él,

Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.

(…)

Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kopiákat törnek;

S ha súlyosan vagyon a dolog harcukon, szólítatlan megtérnek,

Sok vérben fertezvén, arccal reá térvén űzőt sokszor megvernek.”

Igen, Balassi Bálint.

Egész életében felbőszült férjek elől menekült, mit csináljunk, nagy természetű ember volt. Állandóan úton volt, elment egészen az „Óceánum-tenger” partjáig, lehetett volna világpolgár, de amikor a hazának szüksége volt rá, az a szükség itt találta. Itthon. Esztergom ostrománál, a török ellen hadakozva ágyúgolyó viszi el lábait, rettenetes szenvedések között ott hal meg. A svarcgelb írnok, összeírván az aznapi veszteségeket, ezt jegyzi fel: „Meghalt Valentinus Balassi, istentelen magyar.”

Ő volt az „istentelen magyar”. Ő:

„Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,

Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez,

Mert lám, hozzáfogad, csak reá hadd magad, igen irgalmas úr ez.

Higgyünk mindörökké igazán csak őbenne,

Bűntül őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle,

Áldott az ő neve örökké mennyekbe, ki már megkegyelmeze.”

Azután, az én világomban ő is ott ül az örökkévalóság hagyománnyal s jó szóval terített asztalánál:

„Vígadj, magyar haza! s meg ne tagadd tömött

Javaidtól azt a valódi örömöt,

Amelyért víg hanggal ekhózik a Mátra,

Az egész országban harsogó vivátra.

Vége van már, vége a hajdani gyásznak,

Lehasadoztak már a fekete vásznak,

Melyeket a fényes világosság előtt

A hajdani idők mostohás keze szőtt.