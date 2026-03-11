Robbie KeaneFerencvárosFradieurópa-ligaFTCBraga

Robbie Keane előtt egyetlen akadály áll, hogy ő is játsszon a Braga ellen

A Ferencváros a portugál Braga ellen folytatja szereplését az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Robbie Keane és Callum O’Dowda nyilatkozott a zöld-fehérek részéről.

2026. 03. 11. 14:27
A Ferencváros trénere kizárólag a győzelemre koncentrál Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Robbie Keane együttese csütörtökön 21 órától küzd meg a portugál Bragával az Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzésén, melyet a Groupama Arénában játszanak.

Robbie Keane legszívesebben maga is pályára lépne csütörtökön
Robbie Keane legszívesebben maga is pályára lépne csütörtökön. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Először Callum O’Dowda állt az újságírók rendelkezésére, az FTC ír légiósa kiemelte, hogy a terhelés ellenére a bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is jól teljesítenek. – Energikusak, technikailag képzettek, és nyilván nekünk majd illeszkednünk kell a játékstílusukhoz. Nehéz mérkőzés vár ránk, ezt mindannyian tudjuk, de ez nem változtat azon, ahogyan mi megközelítjük a meccset. Nem akarunk túlságosan messzire tekinteni, egyelőre ebből a körből szeretnénk továbbjutni – mondta a harmincéves futballista, aki azt is elárulta, elégedett lenne egy egygólos győzelemmel.

A Braga más stílust képvisel, mint az eddigi ellenfelek. Robbie Keane először azt fejtette ki, mit gondol erről a stílusról, és hogy mennyire nehéz ellene játszani. – Tisztában vagyunk vele, hogy a Braga jó csapat, technikás játékosokkal, akik szeretik minél többet birtokolni a labdát, a mi dolgunk viszont az, hogy ebben megakadályozzuk őket. Nehéz lesz, de biztos vagyok benne, hogy ők ugyanezt mondják velünk kapcsolatban. Sok csapat dolgát megnehezítettük már, remélhetőleg csütörtökön is ez történik majd.

A Fradi hazai pályán még nem szenvedett vereséget az Európa-ligában, ugyanakkor a Bragának nagyobb rutinja van nemzetközi téren – kérdés, nevezhető-e bármelyik csapat esélyesnek a párharcban. – Papíron, az anyagi lehetőségeket figyelembe véve a Braga az esélyesebb, nincs abban szégyen, ha ezt kijelentjük. De ez nem jelenti azt, hogy ők jutnak tovább. Játszottunk a Fenerbahcéval, egyetlen játékosuk többet ér, mint a teljes keretünk. Ugyanez a helyzet a Bragával is, de edzőként nem gondolok erre. Nem változik a mentalitásom, kizárólag a győzelemre koncentrálok.

 

Robbie Keane is szívesen beállna

Az FTC trénere játékosként már összecsapott a portugál együttessel: az Európa-liga – akkor még UEFA-kupa – 2006–2007-es kiírásának nyolcaddöntőjében a Tottenham mindkét mérkőzésen 3-2-re nyert a Braga ellen, így 6-4-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé. Az első, portugáliai összecsapáson Keane kétszer is betalált. – Amíg nem említette, nem is emlékeztem erre – felelte az újságírói kérdésre. – Ha látom a gólokat, eszembe jut az összecsapás.

Ha nem lenne rossz a térdem, szívesen játszanék most is.

– Akár edzőként, akár játékosként is, de azért futballozunk, hogy a legjobb csapatokkal küzdjünk meg, és ezt ki kell élveznünk. Senki sem várta tőlünk, hogy eddig eljutunk, viszont ha már itt vagyunk, nem akarok számokról beszélni. Győzni akarunk.  

A Ferencváros a Nyíregyháza legyőzésének és az ETO vereségének köszönhetően átvette a vezetést az NB I-ben, ám ez egyáltalán nem veszi el a fókuszt a csütörtöki találkozótól. – Az atmoszféra kiváló, de mindig is ilyen, mert hiszünk magunkban. A bajnokságra most nem gondolunk, kizárólag az Európa-ligára. Nem számít, hogy most az élen vagyunk az NB I-ben, az a lényeg, hogy a végén legyünk ott az első helyen.

A Ferencváros a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából különleges, limitált kiadású mezzel tiszteleg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Amint a klub szerdai közleményéből kiderült, csütörtök este ebben a szerelésben játszanak majd a Braga ellen.

 

