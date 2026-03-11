Robbie Keane előtt egyetlen akadály áll, hogy ő is játsszon a Braga ellen

Robbie Keane együttese csütörtökön 21 órától küzd meg a portugál Bragával az Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzésén, melyet a Groupama Arénában játszanak.
Először Callum O’Dowda állt az újságírók rendelkezésére, az FTC ír légiósa kiemelte, hogy a terhelés ellenére a bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is jól teljesítenek. – Energikusak, technikailag képzettek, és nyilván nekünk majd illeszkednünk kell a játékstílusukhoz. Nehéz mérkőzés vár ránk, ezt mindannyian tudjuk, de ez nem változtat azon, ahogyan mi megközelítjük a meccset. Nem akarunk túlságosan messzire tekinteni, egyelőre ebből a körből szeretnénk továbbjutni – mondta a harmincéves futballista, aki azt is elárulta, elégedett lenne egy egygólos győzelemmel.
A Braga más stílust képvisel, mint az eddigi ellenfelek. Robbie Keane először azt fejtette ki, mit gondol erről a stílusról, és hogy mennyire nehéz ellene játszani. – Tisztában vagyunk vele, hogy a Braga jó csapat, technikás játékosokkal, akik szeretik minél többet birtokolni a labdát, a mi dolgunk viszont az, hogy ebben megakadályozzuk őket. Nehéz lesz, de biztos vagyok benne, hogy ők ugyanezt mondják velünk kapcsolatban. Sok csapat dolgát megnehezítettük már, remélhetőleg csütörtökön is ez történik majd.
A Fradi hazai pályán még nem szenvedett vereséget az Európa-ligában, ugyanakkor a Bragának nagyobb rutinja van nemzetközi téren – kérdés, nevezhető-e bármelyik csapat esélyesnek a párharcban. – Papíron, az anyagi lehetőségeket figyelembe véve a Braga az esélyesebb, nincs abban szégyen, ha ezt kijelentjük. De ez nem jelenti azt, hogy ők jutnak tovább. Játszottunk a Fenerbahcéval, egyetlen játékosuk többet ér, mint a teljes keretünk. Ugyanez a helyzet a Bragával is, de edzőként nem gondolok erre. Nem változik a mentalitásom, kizárólag a győzelemre koncentrálok.
Robbie Keane is szívesen beállna
Az FTC trénere játékosként már összecsapott a portugál együttessel: az Európa-liga – akkor még UEFA-kupa – 2006–2007-es kiírásának nyolcaddöntőjében a Tottenham mindkét mérkőzésen 3-2-re nyert a Braga ellen, így 6-4-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé. Az első, portugáliai összecsapáson Keane kétszer is betalált. – Amíg nem említette, nem is emlékeztem erre – felelte az újságírói kérdésre. – Ha látom a gólokat, eszembe jut az összecsapás.
Ha nem lenne rossz a térdem, szívesen játszanék most is.
– Akár edzőként, akár játékosként is, de azért futballozunk, hogy a legjobb csapatokkal küzdjünk meg, és ezt ki kell élveznünk. Senki sem várta tőlünk, hogy eddig eljutunk, viszont ha már itt vagyunk, nem akarok számokról beszélni. Győzni akarunk.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!