autós hírM1-es autópályaMKIF Zrtsztrádaépítés

Retró filmfelvétel került elő: így épült az M1-es autópálya + videó

Napjaink útbővítése kapcsán érdekes felidézni, hogy harminc éven át készült a Budapest–Hegyeshalom sztráda.

2026. 03. 11. 15:42
Korabeli fotón az M1-es Bicske és Tatabánya közötti szakaszának 1982-es átadása: elindul a forgalom. Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr
Érdekes felvételt tett közzé az MKIF Zrt., mely ezúttal nem az M1-es autópálya komplex bővítéséről vagy a terelt sávokon kialakuló fura forgalmi szituációkról szól, hanem időutazásra hív. Ehhez a nyugati sztráda építésének mindeddig kevesek által látott archív filmhíradóit kérték ki a Nemzeti Filmarchívumból, emlékeztetve arra, hogy a 160 kilométeres gyorsforgalmi út több lépésben készült el. Az első tényleges önálló szakasz kivitelezését Tatabánya felől kezdték el a főváros irányába. Ha figyelembe vesszük, hogy a budaörsi (az M7-essel közös) bevezető rész 1964-ben, a Győr–Hegyeshalom zárószakasz pedig – immár magánberuházásként – 1996-ban készült el, megállapíthatjuk, hogy a teljes M1-es autópálya építése bő három évtizedet öltelt fel.

 

 

