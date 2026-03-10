Kő kövön nem maradt a bedrogozva menekülő győri autós után – fotó

Ahelyett, hogy megállt volna az igazoltatásnál, nagy gázzal menekülni próbált egy 43 éves férfi. Mint utóbb kiderült, alapos oka volt rá, hiszen kábítószergyanús anyaggal teli fecskendőt találtak a ruhájában, a drogteszt pedig amfetamint, metamfetamint és THC-t mutatott ki a szervezetéből. Bedrogozva úgy vélte, le tudja rázni a rendőröket, ám egy arra közlekedő Hyundai i30-nak ütközött, majd a másik sofőrt otthagyva, egy sor további szabályt megszegve elszáguldva előbb egy villanyoszlopnak, utána pedig egy házfalnak csapódott. Ekkor a régi, láthatóan erősen korrodált VW Polo feladta a harcot, a férfi azonban kiugrott és gyalog menekült tovább. Nem jutott messzire, hamar elfogták a rendőrök, most aktuális és korábbi bűncselekményei miatt letartóztatásban várja további sorsát. Ez maradt utána:

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség