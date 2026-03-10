Thomán István: Liszt Ferenc tanítványa, Bartók Béla zenetanára

Thomán István 1860-ban Homonnán született és 1940-ben Budapesten hunyt el. Thomán Istvánra mint kiváló tanárra emlékezett vissza Ferenczi György is a Muzsika című folyóiratban 1962-ben.
Thomán Istvánnak nemzedékek köszönhették a zongoratudásukat
Bartók Béla gyermekként került Thománhoz felvételire, ahol a mester alaposan megvizsgálta a zongoratudását különböző darabokkal, technikai feladatokkal és zenei kérdésekkel. Thomán végül felismerte a fiú tehetségét, és tandíj nélkül vállalta a tanítását.
„Törékeny alkatú, dús hajú, alig húszéves fiatalember volt Thomán István, amikor 1882-ben Liszt Ferenc a pesti Zeneakadémián növendékéül fogadta. Az ifjú tanítvány méltónak bizonyult a Mester bizalmára. Liszt két év múlva neki juttatta azt a kétszáz forintos ösztöndíjat, amelyet Pest városa nagy hazánkfia tiszteletére, a tehetséges zongoraművészek istápolására alapított és amelyet a Mester évről évre maga ítélt oda legkiválóbb tanítványainak” –emlékezett vissza Varannai Aurél a Muzsika folyóiratban a kezdetekre 1959-ben.
Thomán István mestere Liszt Ferenc volt
Thomán István fiatal zongoraművészként Liszt Ferenc weimari tanítványi köréhez tartozott, ahol Liszt komoly hatást gyakorolt rá. Thomán rendkívül fogékony volt mestere gondolataira, és a későbbi pedagógiai munkáját is Liszt szellemisége határozta meg. Tisztelettel és mély megbecsüléssel őrizte otthonában azokat az emléktárgyakat, amelyek nagy mesteréhez kötődtek: Liszt íróasztalát, amelynél dolgozott, azt a csészét, amelyből reggeli kávéját itta, valamint a feszületet, amelyet a halálos ágyán a kezében tartott.
Thomán István egyénre szabta tanítási módszereit
Bár zongoraművészi pályája ígéretesen indult, Thomán hamar felismerte, hogy igazi hivatása a tanítás. Eleinte a Zeneakadémián tanított, később pedig saját mesteriskolát hozott létre. Thomán úgy gondolta, hogy minden emberi lélek külön világ, ezért a tanításban nem lehet mindenkinél ugyanazt a módszert alkalmazni. Ennek köszönhetően nagyon különböző egyéniségek – például Bartók Béla és Dohnányi Ernő – is sikeresen fejlődhettek nála. Megfigyelte tanítványai egyéni adottságait: nemcsak zenei hajlamaikat vette számításba, hanem még a kezük alkatát és technikai sajátosságaikat is. Nem próbálta rájuk erőltetni saját művészi stílusát; éppen ellenkezőleg, ő alkalmazkodott növendékei egyéniségéhez, hogy tehetségük szabadon és természetesen bontakozhasson ki. Nehéz élethelyzetű, tehetséges fiatal növendékei érdekében sok áldozatot hozott: a tragikus sorsú – később öngyilkosságot elkövető – Frankl Rózsit ő nevelte, akárcsak Engel Ivánt.
