Beindult a brüsszeli cenzúragépezet: az Európai Bizottság kezdeményezésére megkezdte munkáját a Demokratikus ellenálló képesség európai központja. Noha ennek papíron az a célja, hogy fellépjen az online dezinformáció és a választási befolyásolási kísérletek ellen, valójában ő maga avatkozik be választásokba. Képmutatás a köbön – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Gál Kinga.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 16:13
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: ABDUL SABOOR Forrás: POOL
Az Európai Bizottságról nemrég bizonyítottan kiderült, hogy több tagállami választásba és az európai parlamenti választásokba is beavatkozott, és aktívan közreműködött abban, hogy elhallgattassák a jobboldali, konzervatív hangokat – hangsúlyozta a bejegyzésében az európai parlamenti képviselő.

A brüsszeli terv világos: a konzervatív kormányokat támadó baloldali álcivil szervezetek finanszírozását növelnék, az úgynevezett tényellenőröket pedig tovább erősítenék, hogy még inkább korlátozhassanak mindent, ami nem illeszkedik a narratívájukba

– fogalmazott Gál Kinga.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

