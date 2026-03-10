Beindult a brüsszeli cenzúragépezet

Az Európai Bizottságról nemrég bizonyítottan kiderült, hogy több tagállami választásba és az európai parlamenti választásokba is beavatkozott, és aktívan közreműködött abban, hogy elhallgattassák a jobboldali, konzervatív hangokat – hangsúlyozta a bejegyzésében az európai parlamenti képviselő.
A brüsszeli terv világos: a konzervatív kormányokat támadó baloldali álcivil szervezetek finanszírozását növelnék, az úgynevezett tényellenőröket pedig tovább erősítenék, hogy még inkább korlátozhassanak mindent, ami nem illeszkedik a narratívájukba
– fogalmazott Gál Kinga.
