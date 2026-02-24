PatriótákBrüsszelGál Kinga

A Patrióták Brüsszelben is kiállnak Magyarország mellett az igaztalan támadásokkal szemben

A mai, Ukrajnáról szóló európai parlamenti szavazáson benyújtottak egy Magyarországot és Szlovákiát elítélő szóbeli módosító javaslatot – írta a közösségi oldalán Gál Kinga. A Patrióták kiálltak Magyarország mellett.

2026. 02. 24. 15:02
„A mai, Ukrajnáról szóló európai parlamenti szavazáson benyújtottak egy Magyarországot és Szlovákiát elítélő szóbeli módosító javaslatot. Mindezt azért, mert Magyarország nem enged a zsarolásnak és nem támogat semmilyen Ukrajnának kedvező döntést mindaddig, amíg nem indítják újra az olajszállításokat” – írta a közösségi oldalán Gál Kinga. 

Gál Kinga. Forrás: Facebook

Az Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért alelnöke hozzátette: 

a módosítót a Patrióták tiltakozásával végül sikerült megakadályozni. „Mi, Patrióták, Brüsszelben is kiállunk Magyarország mellett az igaztalan támadásokkal szemben.”

 

Borítókép: Szavazás az EP-ben (Forrás: Facebook)

