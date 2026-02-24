A Patrióták Brüsszelben is kiállnak Magyarország mellett az igaztalan támadásokkal szemben

„A mai, Ukrajnáról szóló európai parlamenti szavazáson benyújtottak egy Magyarországot és Szlovákiát elítélő szóbeli módosító javaslatot. Mindezt azért, mert Magyarország nem enged a zsarolásnak és nem támogat semmilyen Ukrajnának kedvező döntést mindaddig, amíg nem indítják újra az olajszállításokat” – írta a közösségi oldalán Gál Kinga.

Gál Kinga. Forrás: Facebook

Az Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért alelnöke hozzátette:

a módosítót a Patrióták tiltakozásával végül sikerült megakadályozni. „Mi, Patrióták, Brüsszelben is kiállunk Magyarország mellett az igaztalan támadásokkal szemben.”

Borítókép: Szavazás az EP-ben (Forrás: Facebook)