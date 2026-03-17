Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Feléledt az SZDSZ, beállt Magyar Péter mögé és megszorítást akar

Baloldali, liberális vagy csak egyszerűen Orbán–kormány-ellenes közgazdászok egész sorától idéztünk eddig a tiszás önleleplező nyilatkozatokat felidéző cikksorozatunkban. Közös bennük, hogy mindegyikőjük a Tisza sikeréért szorít, többük Magyar Péterékkel is kapcsolatban áll, és egytől egyig valamilyen ponton meghúznák a magyar társadalom nadrágszíját. Egy részük a nyugdíjszabályokon szigorítana, elvenné például a Nők 40 lehetőségét vagy a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Mások az anyák adómentességét nem bírják elviselni, megint mások többkulcsos személyi jövedelemadót követelnek. És nem kis részük egyetért abban a Tisza alelnökével, hogy a szavazásig titkolni kell a megszorító terveket. – Választást kell nyerni és utána mindent lehet – mondta Tarr Zoltán a hírhedt etyeki fórumon, aminek azóta a Tisza az írmagját is megpróbálta kiirtani a világhálóról. Sikertelenül.

Azonban nem csak a megszorításpárti szakértők, hanem egy, a választók döntése nyomán letűnt politikai szerveződés képviselői is a Tisza köré gyűltek: mára Magyar Péterék erőterében jelent meg az egykor volt Szabad Demokraták Szövetségének legtöbb vezető személyisége. Az SZDSZ-esek feltűnése a gazdasági tervek szempontjából semmit jót nem sejtet, de erre cikkünk végén még visszatérünk. Előbb tekintsük át, mely egykori liberális potentátok mozognak Magyar Péter pártja környékén.

Magyar, Kuncze, Demszky

Kezdjük a sort Magyar Bálinttal. A volt pártelnököt és egykori oktatási minisztert az utóbbi időben szakértőként szokta emlegetni a balliberális sajtó, szakmai munkájának eredménye pedig az úgynevezett maffiaállam-elmélet kidolgozása. Ennek elemzésében nem mennénk bele, abba viszont igen, hogy az utóbbi időben Magyar Bálint a Tisza-szigetek egyik visszatérő vendége lett. S hogy miről beszélt ezeken a rendezvényeken, az egy minapi cikkünkből egyértelműen kiderül. Idéztünk egy bejegyzést egy pécsi Tisza-sziget oldaláról, amely arról szólt, hogy a felelős kormányzás néha fájó döntéseket követel meg, és „akik részt vettek Bokros Lajos vagy Magyar Bálint Tisza-szigeteknek tartott eddigi előadásain”, azok tudhatják, hogy a jelenlegi szja-rendszer igazságtalan. A közösségi médiában egyébként Magyar Bálint is aktív: tavaly nyáron például arról osztott meg posztot, hogy Bokros szerint gonoszság a két- és háromgyerekes anyák élethosszig tartó adómentessége.