Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Feléledt az SZDSZ, beállt Magyar Péter mögé és megszorítást akar

Többkulcsos személyi jövedelemadóra és nagyobb adókulcsra van szükség, miközben el kell törölni az anyák adómentességét – csak néhány azok közül a javaslatok közül, amelyek olyan volt SZDSZ-es politikusoktól, háttéremberektől származnak, akik most a Tisza környékén mozognak. A tiszás elszólásokat bemutató cikksorozatunk mostani részében Magyar Bálinttól Horn Gáboron és Hann Endrén át Bojár Gáborig jutunk el. Felidézzük, hogy a szabad demokraták részesei voltak az ország legsúlyosabb megszorításainak, de kitérünk arra is: az SZDSZ-es kötődésű közvélemény-kutatók milyen szerepet vállalnak a politikai folyamatok alakításában.

2026. 03. 17. 5:14
Baloldali, liberális vagy csak egyszerűen Orbán–kormány-ellenes közgazdászok egész sorától idéztünk eddig a tiszás önleleplező nyilatkozatokat felidéző cikksorozatunkban. Közös bennük, hogy mindegyikőjük a Tisza sikeréért szorít, többük Magyar Péterékkel is kapcsolatban áll, és egytől egyig valamilyen ponton meghúznák a magyar társadalom nadrágszíját. Egy részük a nyugdíjszabályokon szigorítana, elvenné például a Nők 40 lehetőségét vagy a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Mások az anyák adómentességét nem bírják elviselni, megint mások többkulcsos személyi jövedelemadót követelnek. És nem kis részük egyetért abban a Tisza alelnökével, hogy a szavazásig titkolni kell a megszorító terveket. – Választást kell nyerni és utána mindent lehet – mondta Tarr Zoltán a hírhedt etyeki fórumon, aminek azóta a Tisza az írmagját is megpróbálta kiirtani a világhálóról. Sikertelenül.

Azonban nem csak a megszorításpárti szakértők, hanem egy, a választók döntése nyomán letűnt politikai szerveződés képviselői is a Tisza köré gyűltek: mára Magyar Péterék erőterében jelent meg az egykor volt Szabad Demokraták Szövetségének legtöbb vezető személyisége. Az SZDSZ-esek feltűnése a gazdasági tervek szempontjából semmit jót nem sejtet, de erre cikkünk végén még visszatérünk. Előbb tekintsük át, mely egykori liberális potentátok mozognak Magyar Péter pártja környékén.

Magyar, Kuncze, Demszky

Kezdjük a sort Magyar Bálinttal. A volt pártelnököt és egykori oktatási minisztert az utóbbi időben szakértőként szokta emlegetni a balliberális sajtó, szakmai munkájának eredménye pedig az úgynevezett maffiaállam-elmélet kidolgozása. Ennek elemzésében nem mennénk bele, abba viszont igen, hogy az utóbbi időben Magyar Bálint a Tisza-szigetek egyik visszatérő vendége lett. S hogy miről beszélt ezeken a rendezvényeken, az egy minapi cikkünkből egyértelműen kiderül. Idéztünk egy bejegyzést egy pécsi Tisza-sziget oldaláról, amely arról szólt, hogy a felelős kormányzás néha fájó döntéseket követel meg, és „akik részt vettek Bokros Lajos vagy Magyar Bálint Tisza-szigeteknek tartott eddigi előadásain”, azok tudhatják, hogy a jelenlegi szja-rendszer igazságtalan. A közösségi médiában egyébként Magyar Bálint is aktív: tavaly nyáron például arról osztott meg posztot, hogy Bokros szerint gonoszság a két- és háromgyerekes anyák élethosszig tartó adómentessége.

Tehát nem tetszik Magyar Bálintnak sem az egykulcsos adó, sem az egymillió nőnek szóló szja-mentesség.

Egy másik egykori SZDSZ-elnök, Kuncze Gábor is a Tisza vezetője mellé lépett. Kuncze már 2024 márciusában, vagyis szinte napokkal azután elkezdte dicsérni Magyar Pétert, hogy a Diákhitel Központ hajdani vezetője egyáltalán politikai pályára lépett. Egy harmadik volt SZDSZ-vezető, Demszky Gábor kicsit többet várt, de nem sokkal: a korábbi főpolgármester a 2024-es európai parlamenti választás után, nyáron méltatta az Orbán-kormány legújabb kihívóját.

Hann Endre, Horn Gábor, Bojár Gábor

Magyar Péter és a Tisza támogatása kapcsán meg kell említeni Hann Endre és Horn Gábor esetét. Mindketten egykori SZDSZ-esek: Hann alapítója volt a pártnak, Horn államtitkári rangig vitte. Azonosság, hogy ma mind a ketten közvélemény-kutató céget vezetnek, Hann a Medián, Horn a Republikon első embere. És egyezés az is, hogy mind a két cég a manipulációs kerekasztalhoz, vagyis ahhoz a balos kutatócégekből álló csoporthoz sorolható, amelynek tagjai 2024 vége óta a Tisza és Magyar Péter egyre növekvő népszerűségét mutatják ki. A Hann-féle Medián legutóbb már odáig jutott, hogy a Tisza húsz százalékpontos előnnyel vezet a Fidesz előtt a biztos pártválasztók körében. Deák Dániel azonban lerántotta a leplet a Medián módszereiről. A politológus ugyanis bemutatta az elemzőcég januári mérésének valós eredményeit, amelyeknek semmi közük a közvélemény-kutató által publikált adatokhoz: noha hétszázalékos előnyt mértek Magyar Péteréknek, a Fidesz és a Tisza gyakorlatilag ugyanolyan támogatottsággal bírt a teljes népességet tekintve.

A leleplezés azt igazolja, hogy a Medián és a manipulációs kerekasztal többi résztvevője nem mérik a közvéleményt, hanem torzított adatokkal megpróbálják befolyásolni azt. Ez a gyakorlat pedig csakis a Tisza győzelmi esélyeit növelheti.

Horn Gábor nem elégszik meg a kutatással. A volt SZDSZ-es államtitkár állandó résztvevője a magyar közéletnek, rendszeresen kifejti álláspontját politikai kérdésekben és járja a különböző stúdiókat. Ilyenkor pedig megesik vele, hogy a megszorítás mellett érvel. Így volt ez tavaly ősszel, amikor arról beszélt, hogy belerokkan az ország az anyáknak adott adómentességbe és más jóléti intézkedésekbe. Ergo el kell azokat törölni.

S ha már itt tartunk, szóba kell hozni azt a Bojár Gábor nagyvállalkozót is, aki a Tisza Pártot nemcsak elveiben, hanem anyagilag is támogatta. A Graphisoft alapítója korábban SZDSZ-es körökben mozgott, mostanában pedig rendszeresen felszólal a Tisza mellett. Bojár egy éve arról beszélt: többkulcsos adó kell, és magasabb elvonás.

Megszorítás minden mennyiségben

Ezek után kanyarodjunk vissza a cikkünk elején nyitva hagyott felvetésre, vagyis arra, mivel jár, ha valahol csoportosan jelennek meg a volt szabad demokrata politikusok és háttéremberek. Ez ügyben bőven elég felidézni a múlt történéseit. Bár amíg volt, az SZDSZ a kisebb állam és az alacsony adóterhek mellett érvelt, ebből végül rendre az állami vagyon elkótyavetyélése és adóemelés lett. A kormánykoalíció tagjaként az SZDSZ például megszavazta 1995-ben a Bokros-csomagot. A szabad demokraták ezután, szintén a szocialistákkal együttműködve, a kétezres évek elején majdnem államcsődbe vitték Magyarországot. Egyik búcsúlépésükként pedig 2009-ben támogatták a Bajnai Gordon vezette kormány brutális megszorítócsomagját. Sőt, annak egyik elemét, a fél ország levetkőztetésére alkalmas országos ingatlanadót maguk erőltették a leginkább.

A tiszás elszólásokat bemutató cikksorozatunk következő részét éppen ezzel, a vagyis a vagyonadó témájával folytatjuk.

(Folytatjuk.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

