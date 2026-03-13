Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Magyar Péterhorn gáborszdsztisza pártsurányi györgy

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Ha rajtuk múlna, biztosan nem lenne kegyelem az anyák adómentességének

Rengeteg gond van a két- és többgyermekes anyák szja-mentességével Bod Péter Ákos szerint, Surányi György pedig azonnali változtatást vár az új kormánytól – nyilván egy esetleges tiszástól. A két volt jegybankelnök ugyanakkor csak finomkodott Horn Gáborhoz képest, aki egyenesen arról beszélt, hogy belerokkan az ország az anyáknak adott mentességbe és más jóléti intézkedésekbe. Ergo el kell törölni. Horntól, az SZDSZ volt államtitkárától persze nem várható más, ám a Tisza körül mozgó szakemberek szövege alapján nagyon úgy fest, hogy Magyar Péter pártjától sem. A tiszás szakértők, közéleti szereplők önleleplező nyilatkozatait bemutató cikksorozatunkban az anyák adómentességének eltörlése mellett érvelő véleményeket idézzük fel. Nem kevés tanulsággal.

Munkatársunktól
2026. 03. 13. 7:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sehogyan se tudják megemészteni a Tisza Párt vonzáskörzetében működő baloldali közgazdászok, hogy a kormány és a mögötte álló parlamenti többség élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet garantál a két-, a három- és a többgyermekes anyáknak. Erre a megállapításra kiváló például szolgál Petschnig Mária Zita, aki az eszement jelző kíséretében beszélt az összességében egymillió nőnek szja-mentességet nyújtó szabályokról. Az első tiszásként is emlegetett Kéri László feleségének ebbéli nézeteit cikksorozatunk előző részében kellő részletességgel mutattunk be. Most folytatjuk a sort, elsőként Bod Péter Ákossal.

Egy volt jegybankelnök

A volt jegybankelnök 2025 októberében adott videóinterjút a HVG-nek. Ebben pedig nekiszegezték a kérdést, hogy van-e probléma a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességével.

– Nyilván rengeteg probléma van – kezdte Bod Péter Ákos, majd hosszú fejtegetésbe bocsátkozott. Egy ponton például hungarikumnak nevezte az anyák adómentességét, rögzítve, hogy ilyen nincs máshol. Hogy ezt előnynek vagy hátránynak tartja, az nem derült ki világosan, azt ugyanakkor egyértelműen kimondta: aggódik, hogy az anyák szja-mentesség felboríthatja a költségvetést. 

A Nemzetközi Valutalapra, az IMF-re hivatkozva konkrétan így fogalmazott: – A valutaalap amikor itt volt nyáron, és […] a konzultációs anyagát közzétette, az volt benne leírva, hogy bővíteni kell az szja-alapot. Bővíteni, és ott elhangzott a progresszivitás. A valutaalaptól. Nem egy protokommunista, kinyúlt pulóverű szociológus mondja, hanem a valutaalap mondja, bizonyos ok miatt, például a költségvetés fenntarthatósága miatt. Mert ők azért aggódnak. Egyébként engem is aggaszt a fenntarthatóság ügye, hogyne aggasztana.”

A videón Bod Péter Ákos 31:41-kor kezd a fejtegetésébe:

A közgazdász egyébként nagyon a szívén viselheti a költségvetés ügyét, a Nők40-et is azért szüntetné meg egyebek mellett, mert a nyugdíjkedvezmény megterheli az államkasszát. Ezzel a véleményével Bod Péter Ákos főszereplője is lett a tiszás szakértők nyugdíjasokat érintő megszorító ötleteit összefoglaló cikkünknek. De nemcsak akkor idéztünk tőle, hanem akkor is, amikor a többkulcsos adó mellett érvelő és Magyar Péterék mellé soroló szakértők megszólalásait gyűjtöttük össze. Ebben a cikkünkben leírtuk például, hogy Bod Péter Ákos a saját bevallása szerint egyeztetett a többkulcsos adóról a Tisza szakmai stábjával. Mondta ezt éppen az egyik Tisza-sziget rendezvényén.

 

Két volt jegybankelnök

Felbukkant a Tisza Párt környékén egy másik volt jegybankelnök is, mégpedig Surányi György. Kitérő ugyan, de érdekesség, hogy Bod Péter Ákos éppen Surányit váltotta a nemzeti bank élén 1991-ben, és néhány évvel később lényegében neki is adta vissza a vezetői széket. Bod Péter Ákos ugyanis 1994 végéig volt jegybankelnök, Surányi György pedig 1995 elején tért oda vissza. Éppen akkor, amikor Bokros Lajost pénzügyminiszternek nevezték ki. Most, harminc évvel később mind a hárman a Tisza körül mozognak.

És ha már itt tartunk, Surányi tavaly júliusban két és fél órás előadást tartott egy Tisza-szigetnél, ahol az Ellenpont beszámolója szerint maga közölte, hogy rendszeresen beszél a Tisza vezetőivel. Aki szeretné a saját fülével hallani ezt, nem teheti, az eseményről készült videó ugyanis jelenleg nem elérhető. Megjegyezzük: nem ez az első eset, amikor eltüntetnek olyan felvételeket, jellemzően Tisza-szigetes előadásokról, amelyek önleleplező mondatok bizonyítékai lehetnének.

De kanyarodjunk vissza az anyák adómentességéhez. Mivel Surányi szavait így is megőrizte az internet, így tudható, hogy ezzel kapcsolatban kijelentette: egy új kormánynak azonnal változtatnia kell. Eszmefuttatását így kezdte: – Attól, hogy az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani a nettó export, úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása. Majd oda lyukadt ki, hogy nyilván az a cél vagy az a feladat, hogy ha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához.

Nehéz másként értelmezni Surányi szavait, mint hogy a szerkezetválás keretei között hozzá kell nyúlni az anyák szja-mentességéhez is. Talán meg is kellene szüntetni?

 

És egy bukott államtitkár

A volt SZDSZ-es államtitkár, Horn Gábor ugyanakkor nem bízott semmit hallgatósága fantáziájára. Hogy ő bármilyen szempontból szakértőnek számít-e, azon lehet vitatkozni, tény ugyanakkor, hogy rendszeresen megnyilvánul közéleti kérdésekben, járja a különböző stúdiókat, és a Republikon vezetőjeként főszerepet játszik a közvélemény manipulálásának egyre nyilvánvalóbb kísérletében. Miközben a kormánypártok politikusa a napokban olyan helyen, Kazincbarcikán tudott győzni időközi választáson, ahol a Fidesz–KDNP 16 éve nem nyert semmit, addig a manipulációs kerekasztalhoz sorolható balos kutatócégek – mint amilyen a Republikon is – rendre azt mutatják ki, hogy a Tisza utcahosszal vezet.

De forduljunk vissza újra az anyák adómentességének ügyére. Horn ugyanis tavaly szeptemberben a Hírklikknek így fogalmazott: „Lehet jópofáskodni, lehet gesztusokat gyakorolni, lehet azt mondani, hogy akkor a kétgyerekes családanya nem fizet személyi jövedelemadót, akkor se, ha 3 millió forint a jövedelme, ami neki egy évben sok-sok millió megtakarítás, és akkor sem, hogyha 180 ezer forint adózott minimálbéren tengeti az életét, ahol egy minimális megtakarítás neki ugye, mert hogy alig van adója. Tehát lehet ilyen kvázi teljesen igazságtalan felső-középosztálytól fölfele gesztusokat tenni, de ezekbe belerokkan ez a szerencsétlen ország.” Majd hozzátette: ilyen felelőtlenséget azok szoktak elkövetni, akik szinte biztosak benne, hogy nem fog menni. (A videón Horn kirohanása 16:22-kor kezdődik.)

Nagy kár, hogy amikor az SZDSZ Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc kormányában volt koalíciós partner, Horn – a többi baloldali és liberális politikustársával – még nem látott ennyire tisztán a felelősség dolgában. Pedig úgy talán elkerülhető lett volna, hogy 2008 végére jóformán csak napok válasszák el Magyarországot az államcsődtől, és talán nem került volna sor a Bajnai Gordon-féle irdatlan megszorításra.

Magyar Péter körül egyébként éppen azok a figurák gyülekeznek most, akik 2008-ban vagy korábban, a Bokros-csomag idején is a megszorítások körül gyülekeztek. Cikksorozatunk jövő héten folytatódik, mégpedig az egyik olyan megszorító elemmel, amit régóta szorgalmaz a baloldal és immár Magyar Péter is.

(Folytatjuk)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu