Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Ha rajtuk múlna, biztosan nem lenne kegyelem az anyák adómentességének

Sehogyan se tudják megemészteni a Tisza Párt vonzáskörzetében működő baloldali közgazdászok, hogy a kormány és a mögötte álló parlamenti többség élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet garantál a két-, a három- és a többgyermekes anyáknak. Erre a megállapításra kiváló például szolgál Petschnig Mária Zita, aki az eszement jelző kíséretében beszélt az összességében egymillió nőnek szja-mentességet nyújtó szabályokról. Az első tiszásként is emlegetett Kéri László feleségének ebbéli nézeteit cikksorozatunk előző részében kellő részletességgel mutattunk be. Most folytatjuk a sort, elsőként Bod Péter Ákossal.

Egy volt jegybankelnök

A volt jegybankelnök 2025 októberében adott videóinterjút a HVG-nek. Ebben pedig nekiszegezték a kérdést, hogy van-e probléma a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességével.

– Nyilván rengeteg probléma van – kezdte Bod Péter Ákos, majd hosszú fejtegetésbe bocsátkozott. Egy ponton például hungarikumnak nevezte az anyák adómentességét, rögzítve, hogy ilyen nincs máshol. Hogy ezt előnynek vagy hátránynak tartja, az nem derült ki világosan, azt ugyanakkor egyértelműen kimondta: aggódik, hogy az anyák szja-mentesség felboríthatja a költségvetést.

A Nemzetközi Valutalapra, az IMF-re hivatkozva konkrétan így fogalmazott: – A valutaalap amikor itt volt nyáron, és […] a konzultációs anyagát közzétette, az volt benne leírva, hogy bővíteni kell az szja-alapot. Bővíteni, és ott elhangzott a progresszivitás. A valutaalaptól. Nem egy protokommunista, kinyúlt pulóverű szociológus mondja, hanem a valutaalap mondja, bizonyos ok miatt, például a költségvetés fenntarthatósága miatt. Mert ők azért aggódnak. Egyébként engem is aggaszt a fenntarthatóság ügye, hogyne aggasztana.”

A videón Bod Péter Ákos 31:41-kor kezd a fejtegetésébe:

A közgazdász egyébként nagyon a szívén viselheti a költségvetés ügyét, a Nők40-et is azért szüntetné meg egyebek mellett, mert a nyugdíjkedvezmény megterheli az államkasszát. Ezzel a véleményével Bod Péter Ákos főszereplője is lett a tiszás szakértők nyugdíjasokat érintő megszorító ötleteit összefoglaló cikkünknek. De nemcsak akkor idéztünk tőle, hanem akkor is, amikor a többkulcsos adó mellett érvelő és Magyar Péterék mellé soroló szakértők megszólalásait gyűjtöttük össze. Ebben a cikkünkben leírtuk például, hogy Bod Péter Ákos a saját bevallása szerint egyeztetett a többkulcsos adóról a Tisza szakmai stábjával. Mondta ezt éppen az egyik Tisza-sziget rendezvényén.

Két volt jegybankelnök

Felbukkant a Tisza Párt környékén egy másik volt jegybankelnök is, mégpedig Surányi György. Kitérő ugyan, de érdekesség, hogy Bod Péter Ákos éppen Surányit váltotta a nemzeti bank élén 1991-ben, és néhány évvel később lényegében neki is adta vissza a vezetői széket. Bod Péter Ákos ugyanis 1994 végéig volt jegybankelnök, Surányi György pedig 1995 elején tért oda vissza. Éppen akkor, amikor Bokros Lajost pénzügyminiszternek nevezték ki. Most, harminc évvel később mind a hárman a Tisza körül mozognak.

És ha már itt tartunk, Surányi tavaly júliusban két és fél órás előadást tartott egy Tisza-szigetnél, ahol az Ellenpont beszámolója szerint maga közölte, hogy rendszeresen beszél a Tisza vezetőivel. Aki szeretné a saját fülével hallani ezt, nem teheti, az eseményről készült videó ugyanis jelenleg nem elérhető. Megjegyezzük: nem ez az első eset, amikor eltüntetnek olyan felvételeket, jellemzően Tisza-szigetes előadásokról, amelyek önleleplező mondatok bizonyítékai lehetnének.