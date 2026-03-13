A Liverpool újabb német válogatott középpályást hozhat Szoboszlai mellé

A liverpooli Anfield Watch írt cikket arról , hogy Arne Slot csapata kiveti a hálóját Assan Ouedraogo megszerzésére, aki stratégiai fontosságú igazolás lenne a jövőre nézve. Mint írják, a Liverpool középpályája az elmúlt években ugyanarra a magra támaszkodott, ám közülük csak a nemrég szerződést hosszabbító Ryan Gravenberch jövője biztos, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik körül van némi bizonytalanság.

A Lipcse német válogatott tehetsége, Assan Ouedraogo a Liverpool célkeresztjében, ahol Szoboszlai mellett játszhatna a középpályán. Fotó: AFP/Ronny Hartmann

A lap szerint a 27 éves Mac Allister édesapja elismerte, hogy jelenleg nincsenek tárgyalások a klubbal egy új szerződésről, az argentin világbajnok 2028-ig maradhat az Anfielden. Hasonlóan csendes a helyzet egy másik középpályás, Curtis Jones jövőjét illetően is, akinek már 2027-ben kifut a szerződése. És a ma már százmillió eurót érő Szoboszlai esetében is vannak kérdőjelek: ugyan megkezdődtek a tárgyalások a hosszabbításról, de ehhez a magyar játékos akár heti háromszázezer fontos fizetési igényét teljesíteni kellene.

Az Anfield Watch szerint a sok szerződés körüli bizonytalanság közepette a klub új játékosok után nézhet, és a lipcsei Ouedraogo kiemelt helyen szerepel a kívánságlistán.

Szoboszlai mellé érkezhet a német válogatott tehetsége

Az angol cikk szerint a Liverpool komolyan versenyben van az RB Leipzig mindössze 19 éves tehetségéért. Ouedraogo – aki jelenleg sérüléssel bajlódik, de még a szezon vége előtt visszatérhet – az európai futball egyik feltörekvő sztárja. A Manchester United, a Newcastle, a Real Madrid, a Bayern München és a Juventus is szemmel tartja.

A megszerzéséért mélyen a zsebbe kell nyúlni: a Leipzig 55–60 millió eurót szeretne kapni Ouedraogóért, ha már idén nyáron eladják, de a lipcseiek akár még meg is tartanák legalább egy évig. Úgy számolnak, hogy a német válogatott játékos ára akár százmillió euróra is emelkedhet, ha még egy Bundesliga-idényt magas szinten teljesít. A szerződése egyébként 2029-ig szól.

Kicsoda Assan Ouedraogo, és miért akarja a Liverpool?

Az Anfield Watch szerint a Liverpool stratégiai igazolást lát a német középpályásban, akinek a labdával való előretörési képessége tökéletesen illik Arne Slot taktikai rendszeréhez.