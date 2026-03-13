Sorban dőlnek meg a korábbi NBA-legendák rekordjai, immár Michael Jordan is veszélyben

Minden idők egyik legjobb játékosa, Wilt Chamberlain eggyel kevesebb rekordot tart, miután az Oklahoma City Thunder szupersztárja, Shai Gilgeous-Alexander megdöntötte az NBA-legenda egyik, több mint hat évtizede fennálló csúcsát péntek hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A tavalyi idény legjobb játékosának választott kanadai irányító 127 egymást követő alapszakasz-mérkőzésen szerzett legalább húsz pontot, ezzel felülmúlta a 216 cm magas kosárlabdázó rekordját, s az idény végére Michael Jordan és Stephen Curry csúcsaira is veszélyt jelenthet.

Shai Gilgeous-Alexander az NBA-rekordja után már Michael Jordan magasságaiba szeretne érni. Fotó: Getty Images via AFP/Jared C. Tilton

Jordan nyomába lépett Gilgeous-Alexander

A Miami Heat játékosának, Bam Adebayónak az elképesztő pontrekordja után újabb mérföldkő született az NBA-ben. Shai Gilgeous-Alexander a Boston Celtics elleni hazai mérkőzésen érte el a mérföldkövet: a harmadik negyedben lépte át a húszpontos határt, ami hatalmas ovációt váltott ki a Paycom Center közönségéből. A következő időkérésnél állva tapsolták meg, a történelmi pillanatot a kivetítőn is megmutatták. A meccs végén még egy frissítő hideg zuhanyt is kapott a csapattársaktól a kanadai kosaras, aminek túlzottan nem tudott örülni.

– A legfontosabb, hogy a sorozat alatt rengetegszer győztünk. Az elmúlt másfél évben egyszerűen nagyon élveztem a játékot, valószínűleg azért, mert sok meccset nyertünk. Ha megfelelő mentalitással játszol, együtt marad a csapat, és élvezed az egész folyamatot, akkor a legtöbbet hozod ki a dolgokból – mondta Gilgeous-Alexander, aki 35 ponttal és kilenc gólpasszal zárt a Thunder 104-102-es győzelmével véget érő találkozón.

Az Oklahoma City Thunder mérlege Gilgeous-Alexander sorozata alatt 103 győzelem és 24 vereség.

A széria 2024. november 1-jén kezdődött, és a 127 mérkőzésen átlagban 32,5 pontot szerzett. A kanadai irányító, aki tavaly pontkirály lett, idén pedig 31,8 pontos átlaggal a liga második legeredményesebb játékosa, közel áll ahhoz, hogy Michael Jordan óta az első kosaras legyen, aki négy egymást követő szezonban is legalább harmincpontos átlagot produkál.