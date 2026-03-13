kosárlabdaluka doncicOklahoma City ThunderChicago BullsBoston CelticsLos Angeles Lakers

Sorban dőlnek meg a korábbi NBA-legendák rekordjai, immár Michael Jordan is veszélyben

Újabb rekordot döntöttek meg az észak-amerikai profi kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján. Péntek hajnalban a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder sztárja, Shai Gilgeous-Alexander 35 pontig jutott a Boston Celtics ellen 104-102-re megnyert rangadón, és ezzel megdöntötte az NBA-legenda Wilt Chamberlain rekordját, aki anno 126 egymást követő meccsen jutott húsz vagy annál több pont fölé. A kanadai irányító még Michael Jordant is beérheti egy statisztikai mutatóban az idény végére. A Los Angeles Lakers szlovén játékosa, Luka Doncic először jutott ötven pont fölé Lakers-játékosként, csapata 142-130-ra győzte le a Chicago Bullst. A Nikola Jokics vezette Denver Nuggets is rangadót nyert a San Antonio Spurs ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 9:58
Shai Gilgeous-Alexander képes lehet Michael Jordan nyomába eredni Fotó: Getty Images via AFP/Ezra Shaw
Minden idők egyik legjobb játékosa, Wilt Chamberlain eggyel kevesebb rekordot tart, miután az Oklahoma City Thunder szupersztárja, Shai Gilgeous-Alexander megdöntötte az NBA-legenda egyik, több mint hat évtizede fennálló csúcsát péntek hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A tavalyi idény legjobb játékosának választott kanadai irányító 127 egymást követő alapszakasz-mérkőzésen szerzett legalább húsz pontot, ezzel felülmúlta a 216 cm magas kosárlabdázó rekordját, s az idény végére Michael Jordan és Stephen Curry csúcsaira is veszélyt jelenthet.

Shai Gilgeous-Alexander az NBA-rekordja után már Michael Jordan magasságaiba szeretne érni
Shai Gilgeous-Alexander az NBA-rekordja után már Michael Jordan magasságaiba szeretne érni. Fotó: Getty Images via AFP/Jared C. Tilton

Jordan nyomába lépett Gilgeous-Alexander

A Miami Heat játékosának, Bam Adebayónak az elképesztő pontrekordja után újabb mérföldkő született az NBA-ben. Shai Gilgeous-Alexander a Boston Celtics elleni hazai mérkőzésen érte el a mérföldkövet: a harmadik negyedben lépte át a húszpontos határt, ami hatalmas ovációt váltott ki a Paycom Center közönségéből. A következő időkérésnél állva tapsolták meg, a történelmi pillanatot a kivetítőn is megmutatták. A meccs végén még egy frissítő hideg zuhanyt is kapott a csapattársaktól a kanadai kosaras, aminek túlzottan nem tudott örülni.

– A legfontosabb, hogy a sorozat alatt rengetegszer győztünk. Az elmúlt másfél évben egyszerűen nagyon élveztem a játékot, valószínűleg azért, mert sok meccset nyertünk. Ha megfelelő mentalitással játszol, együtt marad a csapat, és élvezed az egész folyamatot, akkor a legtöbbet hozod ki a dolgokból – mondta Gilgeous-Alexander, aki 35 ponttal és kilenc gólpasszal zárt a Thunder 104-102-es győzelmével véget érő találkozón. 

Az Oklahoma City Thunder mérlege Gilgeous-Alexander sorozata alatt 103 győzelem és 24 vereség.

A széria 2024. november 1-jén kezdődött, és a 127 mérkőzésen átlagban 32,5 pontot szerzett. A kanadai irányító, aki tavaly pontkirály lett, idén pedig 31,8 pontos átlaggal a liga második legeredményesebb játékosa, közel áll ahhoz, hogy Michael Jordan óta az első kosaras legyen, aki négy egymást követő szezonban is legalább harmincpontos átlagot produkál.

Shai Gilgeous-Alexander elképesztő hatékonysága sokat ér az OKC-nek
Shai Gilgeous-Alexander elképesztő hatékonysága sokat ér az OKC-nek. Fotó: Getty Images via AFP/Sam Hodde

Emellett ráadásul hihetetlenül hatékony: 66,9 százalékos dobószázaléka pedig minden idők legjobb mutatójával lenne egyenlő egy olyan játékostól, aki harminc dobott pont feletti átlagot hoz, ezzel beállíthatja a Golden State Warriors sztárjának, Stephen Currynek a rekordját a 2015/2016-os idényben, ami végén a Golden State Warriors ásza MVP-címet kapott.

 

Az NBA-legenda rekordjai

Chamberlain 126 meccses sorozata 1961. október 19-én kezdődött – abban az évadban, amikor a Hírességek Csarnokába választott legenda 50,4 pontos meccsenkénti átlaggal és százpontos mérkőzésével olyan rekordokat állított fel, amelyek a mai napig élnek. A sorozat 1963. január 19-én ért véget, amikor Chamberlaint már az első negyedben kiállították egy mérkőzésen. Chamberlain továbbra is tartja a rekordot a leghosszabb harminc- (65 meccs), negyven- (14), ötven- (hét) és hatvanpontos (négy) sorozatokban. 

A legenda 1963. február 26. és 1964. március 18. között 92 egymást követő meccsen szerzett legalább húsz pontot, ami sokáig a második leghosszabb ilyen széria volt az NBA történetében – egészen addig, amíg Gilgeous-Alexander ezt is meg nem előzte. Az NBA történetében rajtuk kívül senki sem ért el nyolcvan egymást követő húszpontos meccset. 

A következő leghosszabb sorozat Oscar Robertson nevéhez fűződik 79 mérkőzéssel. Kevin Durant és Michael Jordan egyaránt 72 egymást követő meccsen jutott el legalább húsz pontig. Péntek hajnalban egy másik klasszis irányító is fontos pillanathoz érkezett a karrierjében.

 

Doncic balhézott és ragyogott egyszerre

Luka Doncic 51 ponttal, tíz lepattanóval és kilenc gólpasszal zárt péntek hajnalban, a Los Angeles Lakers pedig 142-130-ra legyőzte a Chicago Bulls csapatát. Ez volt a Lakers negyedik egymást követő győzelme, az utóbbi nyolc mérkőzésükből pedig már hetedszer nyertek. A Lakers vezetőedzője, JJ Redick a negyedik negyed végén is pályán hagyta a szlovén kosarast, hogy esélye legyen elérni az ötvenpontos határt. Miután néhány rá szabott támadás nem hozott kosarat, Redick megkérdezte tőle, szeretne-e még egy lehetőséget. Doncic a pályán maradt, kiharcolt egy faultot, majd két büntetőt értékesítve beállította legjobb pontszerző teljesítményét azóta, hogy tavaly februárban a Lakershez került. 

A szlovén klasszis játékának jelentős része a Chicago fiatal litván bedobója, Matas Buzelis ellen irányult. 

A két kosárlabdázó között már a meccs elején elkezdődött a szópárbaj, ami láthatóan extra motivációt adott Doncicnak. 

A játékvezetők egy ponton közbe is léptek, de Doncic továbbra is támadta ellenfelét, s mellette igen hatékony volt a szlovén, aki 31 mezőnykísérletéből 17-et értékesített, a triplavonalon túlról pedig 14-ből kilencet dobott be. Doncic 51 pontja mellett Austin Reaves harminc ponttal, Deandre Ayton pedig 23 ponttal és tíz lepattanóval segítette a Lakers sikerét. A sérülés miatt három mérkőzést kihagyó LeBron James visszatérésekor 18 pontot, hét lepattanót és hét gólpasszt jegyzett. 

A 41-25-ös mérleggel álló Lakers a hétvégén a Denver Nuggets csapatát fogadja egy kulcsfontosságú mérkőzésen a nyugati rájátszáshelyek szempontjából. A coloradóiak péntek hajnalban 136-131-re győzték le a San Antonio Spurs csapatát, ahol a texasi együttesben nem lépett pályára Victor Wembanyama. A Denver legjobbja a 39 pontot szerző Jamal Murray volt, de a 31 pontot és húsz lepattanó mellett 12 gólpasszt adó Nikola Jokics is kitett magáért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

