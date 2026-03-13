férfidabasiszexuális erőszak

Alantas ötlete támadt a Pest vármegyei férfinak arra, hogy bejusson a szomszédja lakásába azért, hogy megerőszakolja

Vigyázzon, kit enged be!

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 13. 10:55
társasház,ablak,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Dabasi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki a szomszédjában élő nőt erőszakolta meg.

A vádirat szerint a férfi egy többlakásos társasházban élt egy Pest vármegyei településen, a lakása alatti ingatlanban élt a sértett.

A férfi tavaly szeptemberben, este lement az udvaron tartózkodó sértetthez, beszélgettek, alkoholt fogyasztottak. Az italozás közben eltörött egy pohár, aminek feltakarításához szükséges eszközökért a nő a lakásába ment. A férfi – felajánlva segítségét –, követte a nőt, és a lakásban még beszélgettek kicsit. Nem sokkal később a nő felállt azért, hogy kikísérje a férfit, aki megragadta, és a hálószobába húzta. 

A nő tiltakozott, azonban a férfi a fizikai erejét kihasználva a nővel erőszakkal szexuális cselekményt végzett.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

