Alantas ötlete támadt a Pest vármegyei férfinak arra, hogy bejusson a szomszédja lakásába azért, hogy megerőszakolja

A vádirat szerint a férfi egy többlakásos társasházban élt egy Pest vármegyei településen, a lakása alatti ingatlanban élt a sértett.

A férfi tavaly szeptemberben, este lement az udvaron tartózkodó sértetthez, beszélgettek, alkoholt fogyasztottak. Az italozás közben eltörött egy pohár, aminek feltakarításához szükséges eszközökért a nő a lakásába ment. A férfi – felajánlva segítségét –, követte a nőt, és a lakásban még beszélgettek kicsit. Nem sokkal később a nő felállt azért, hogy kikísérje a férfit, aki megragadta, és a hálószobába húzta.