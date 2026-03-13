Orbán Viktor: Vasárnap mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni + videó

– Zelenszkij elnök tegnap újra kiállt az olajblokád mellett – jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök legújabb videójában közölte: „az ukránok nem engedik oda a szakértőinket a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel. Helyette tovább zsarolják a magyarokat” – tette hozzá.
Orbán Viktor rámutatott:
az ukrán elnök szántszándékkal veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni.
Leszögezte: a magyar békeszerető ember, nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat.
Egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni
– hangsúlyozta a kormányfő.
„Március 15-én találkozzunk a Békemeneten! A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek” – zárta mondandóját.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!