Orbán Viktor: Vasárnap mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni + videó

– Zelenszkij elnök tegnap újra kiállt az olajblokád mellett – jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök legújabb videójában közölte: „az ukránok nem engedik oda a szakértőinket a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel. Helyette tovább zsarolják a magyarokat” – tette hozzá.

Orbán Viktor rámutatott:

az ukrán elnök szántszándékkal veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni.

Leszögezte: a magyar békeszerető ember, nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat.

Egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni

– hangsúlyozta a kormányfő.

„Március 15-én találkozzunk a Békemeneten! A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek” – zárta mondandóját.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)