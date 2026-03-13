A NATO elfogott egy iráni rakétát a török légtérben

A török média korábban arról számolt be, hogy az elfogás a déli Adana tartományban, az Incirlik légibázis közelében történhetett. Az Anadolu állami hírügynökség szerint a kora reggeli órákban szirénák hangját lehetett hallani a NATO-bázison.

Az Incirlik légibázis a NATO egyik kulcsfontosságú létesítménye, ahol az Egyesült Államok katonai személyzete is állomásozik.

A Bloomberg beszámolója szerint a mostani rakéta közelebb volt egy nagyobb városközponthoz és egy NATO-létesítményhez, mint a korábbi incidensek során elfogott lövedékek.

A NATO az utóbbi napokban megerősítette légvédelmi jelenlétét Törökországban az iráni rakéták miatt. A szövetség a héten Patriot rakétavédelmi rendszert telepített Malatya tartományba, ahol a Kurecik radarbázis is található.