A NATO elfogott egy iráni rakétát a török légtérben

A NATO légvédelmi rendszerei elfogtak egy Iránból indított rakétát, amely behatolt a török légtérbe – számolt be róla a Bloomberg a török védelmi minisztérium közleményére hivatkozva. A tárca közlése szerint egy Iránból indított és a török légtérbe belépő ballisztikus lőszert a Földközi-tenger keleti részén telepített NATO légvédelmi és rakétavédelmi eszközök hatástalanítottak. A hatóságok nem közölték az incidens pontos helyszínét.
A NATO légvédelmi rendszerei elfogtak egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely belépett a török légtérbe – számolt be róla a Bloomberg a török védelmi minisztérium közlése alapján. A rakétát a Földközi-tenger keleti részén telepített légvédelmi eszközökkel semlegesítették.
A török média korábban arról számolt be, hogy az elfogás a déli Adana tartományban, az Incirlik légibázis közelében történhetett. Az Anadolu állami hírügynökség szerint a kora reggeli órákban szirénák hangját lehetett hallani a NATO-bázison.
Az Incirlik légibázis a NATO egyik kulcsfontosságú létesítménye, ahol az Egyesült Államok katonai személyzete is állomásozik.
A Bloomberg beszámolója szerint a mostani rakéta közelebb volt egy nagyobb városközponthoz és egy NATO-létesítményhez, mint a korábbi incidensek során elfogott lövedékek.
A NATO az utóbbi napokban megerősítette légvédelmi jelenlétét Törökországban az iráni rakéták miatt. A szövetség a héten Patriot rakétavédelmi rendszert telepített Malatya tartományba, ahol a Kurecik radarbázis is található.
Törökország közölte: konzultációkat kezd Iránnal az ügy tisztázása érdekében, miközben Ankara a NATO-szövetségesekkel is egyeztet további biztonsági lépésekről. Recep Tayyip Erdogan török elnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a térségben tett helytelen és provokatív lépések veszélyeztethetik a két ország közötti kapcsolatokat.
A Bloomberg felidézte, hogy Irán az első, március elején történt rakétaincidens után még tagadta a felelősséget, a második esetet követően azonban közös vizsgálócsoport felállítását javasolta.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu)
