Szijjártó Péter: 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború sújtotta térségből

Ezért továbbra is minden térségben működő nagykövetségünk és konzuli részlegünk is 24 órás szolgálatot teljesít. Az ügyeleti telefonszámok ismertek, azokon mindig segítséget kérhetnek a magyar állampolgárok. Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy aki a térségben tartózkodik, az regisztráljon konzuli védelemre, ha pedig utazást tervez a térségbe, akkor azt lehetőleg halassza el.