Szijjártó Péter közlése szerint a térségben továbbra is feszült a helyzet, mivel Irán részéről folyamatosak a rakéta- és dróntámadások az arab országok ellen, mondta közösségi oldalán.
Szijjártó Péter: 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború sújtotta térségből
Újabb magyar állampolgárokat hozott haza a kormány a közel-keleti háború sújtotta térségből – számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A térségben működő nagykövetségek és konzulátusok 24 órás szolgálatot látnak el.
Ezért újabb mentesítő járatot indítottunk, amely a tegnapi este folyamán érkezett vissza Budapestre.
A repülőgép két közel-keleti fővárosban is utasokat vett fel..
Ez a járatunk Maszkatban és Rijádban, tehát Omán és Szaúd-Arábia fővárosában is vett fel utasokat, összesen hatvanhármat, köztük ötvenhat magyart akik vállalták azt, hogy Kuvaitból, Katarból, Dubajból mentek át ezekbe a városokba. Ezzel összesen tizenkét járatot teljesítettünk, tizenhármat terveztünk de tegnap a tizenharmadikra már nem volt jelentkező.
Szijjártó Péter: Már több mint 1200 embert menekítettünk ki
A külügyminiszter közölte:
Összességében 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború során a mentesítő járatainkkal, amelyekből kilencet a Magyar Honvédség légiereje, hármat pedig a Flydubaitól bérelt repülőgép teljesített. Az 1223 utasból 1105 volt magyar állampolgár, tehát több mint ezer magyar embert hoztunk haza az iráni háború kitörése óta.
A külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségben részben helyreállt a polgári légi közlekedés. Jelenleg Dubajból naponta egy-két menetrend szerinti járat indul Budapestre, ugyanakkor a biztonsági helyzet gyorsan romolhat, hívta fel a figyelmet. A térségben működő nagykövetségek és konzulátusok 24 órás szolgálatot látnak el.
Ezért továbbra is minden térségben működő nagykövetségünk és konzuli részlegünk is 24 órás szolgálatot teljesít. Az ügyeleti telefonszámok ismertek, azokon mindig segítséget kérhetnek a magyar állampolgárok. Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy aki a térségben tartózkodik, az regisztráljon konzuli védelemre, ha pedig utazást tervez a térségbe, akkor azt lehetőleg halassza el.
– összegezte Szijjártó Péter.
Tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál
Az európai zsidó intézmények elleni fenyegetések és támadások száma 2023 óta emelkedett.
Több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben az iráni fenyegetések miatt
A helyzet rendkívül veszélyes: több legénység attól tart, hogy hamarosan az élelmiszer- és vízkészleteik is kifogynak.
Hortay Olivér: Brüsszel abszurd és felelőtlen politikát folytat az olajválság küszöbén
Amerika már lépett, de az EU továbbra is lábon lövi magát.
Az európai politika sötét pillanata: Orbán Viktor családja a célkeresztben
A fenyegetést komolyan kell venni, de nem szabad megijedni.
