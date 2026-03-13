Semjén Zsoltkitüntetésmárcius 15.

Semjén Zsolt: Példát jelentenek az egész magyar nemzet számára + galéria

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes átadta a Magyar Érdemrend kitüntetéseket az 1848–49-es forradalom- és szabadságharc ünnepe alkalmából.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 12:44
Fotó: Havran Zoltán
Fontos felhívni a figyelmet azokra az életutakra, amelyek inspirációt és példát jelentenek az egész magyar nemzet számára, ezáltal hozzájárulnak nemzetünk megmaradásához − hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán pénteken Budapesten.

Állami kitüntetéseket adott át Semjén Zsolt a Karmelita kolostorban
Állami kitüntetéseket adott át Semjén Zsolt a Karmelita kolostorban (Fotó: Havran Zoltán)

Semjén Zsolt arról beszélt, hogy az emberiség történetében mindig volt kitüntetés – nemcsak a rendkívüli katonai hőstettekért, hanem a művészi vagy sporteredményekért is járt látható módon viselt elismerés.

De nemcsak a múltunkban voltak nagyszerű eredmények, hanem itt és most, a mi korunkban, a mindennapjainkban is − fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt szerint a kitüntetés jó annak, aki kapja, hiszen elismerik, értékelik a munkáját, és jó annak is, aki adja, a magyar államnak, amelynek feladata, hogy a rendkívüli életutakat ismerje, felismerje és elismerje. Jó továbbá a társadalom egészének is, hiszen egy kis nép számára a megmaradás szempontjából fontos az a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni – emelte ki.

Mint mondta, a most átadott Magyar Érdemrend különösen kötődik a magyar nemzethez, hiszen az 1848–49-es szabadságharc alatt alkották meg, és ugyan a kommunista rendszer eltörölte, de Antall József miniszterelnök a rendszerváltás után tudatosan nyúlt hozzá vissza.

Az MTI beszámolója szerint ünnepi eseményen tízen vehettek át Magyar Érdemrend parancsnoki keresztet, mások mellett Cseri Miklós néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója; Demján Sándorné, a Demján Sándor Alapítvány kuratóriumi elnöke; Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője; Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke és Somogyi Győző Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festő. Hárman részesültek a Magyar Érdemrend tisztikeresztje elismerésben, köztük Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét tizenketten, a Magyar Arany Érdemkeresztet tízen, a Magyar Ezüst Érdemkeresztet nyolcan, a Magyar Bronz Érdemkeresztet pedig ketten kapták meg.

1/14 Állami kitüntetéseket adott át Semjén Zsolt a Karmelita kolostorban

 

 

Borítókép: Állami kitüntetéseket adott át Semjén Zsolt a Karmelita kolostorban (Fotó: Havran Zoltán)


