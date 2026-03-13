Teljesen bevadult Ruszin-Szendi, majdnem lefejelte a Mandiner riporterét + videó

Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét – számolt be róla a lap. A portál cikke szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen tartott lakossági fórumot. A riporter az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetésekről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról próbálta kérdezni a volt vezérkari főnököt.

Érdemi válasz azonban nem érkezett:

a politikus ingerülten reagált, majd a tudósítás alapján fenyegető fellépéssel közeledett az újságíró felé.

Amikor a riporter szóvá tette a helyzetet, Ruszin-Szendi Romulusz úgy reagált, hogy fellépése nem fenyegető, ő csak sétál. A Mandiner azt is felidézi, hogy a volt vezérkari főnököt korábban garázdaság gyanúja miatt hallgatták ki egy tavaly októberi, Kötcsén történt incidens ügyében.