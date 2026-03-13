Hozzátette: Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért. Mint mondta, igazságtalan lenne, és emberileg, illetve államférfiúi minőségében is hálátlannak tűnne, ha nem mondaná el, hogy Szerbia elégedett az Orbán Viktorral való együttműködéssel.
Orbán Viktor győzelmében bízik a szerb elnök
Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri a Magyarországon az egy hónap múlva esedékes választásokat.
Ezzel mindent elmondtam. Remélem, hogy megnyeri a választásokat
– fogalmazott a szerb elnök. Hozzátette: Szerbia a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal.
Arra a kérdésre, hogy egy esetleges budapesti kormányváltás veszélyeztetheti-e a két ország stratégiai projektjeit, a szerb elnök azt mondta: a szerb kőolajvezeték Algyő felé vezet, és hangsúlyozta, hogy ez a projekt biztosan nem kerül veszélybe.
Alekszandar Vucsics reményét fejezte ki továbbá, hogy március végéig, de legkésőbb április elején megindul a személyszállítás a Belgrád–Budapest vasútvonalon.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök októberben a hivatalában fogadta Alekszandar Vucsicsot (Fotó: MTI)
