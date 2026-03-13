VucsicsOrbán ViktorgyőzelemSzerbia

Orbán Viktor győzelmében bízik a szerb elnök

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri a Magyarországon az egy hónap múlva esedékes választásokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 13:20
Orbán Viktor miniszterelnök októberben hivatalában fogadta Alekszandar Vucsicsot (Fotó: MTI)
Hozzátette: Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért. Mint mondta, igazságtalan lenne, és emberileg, illetve államférfiúi minőségében is hálátlannak tűnne, ha nem mondaná el, hogy Szerbia elégedett az Orbán Viktorral való együttműködéssel. 

Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök
Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök. Forrás: Facebook

Ezzel mindent elmondtam. Remélem, hogy megnyeri a választásokat

 – fogalmazott a szerb elnök. Hozzátette: Szerbia a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal. 

Arra a kérdésre, hogy egy esetleges budapesti kormányváltás veszélyeztetheti-e a két ország stratégiai projektjeit, a szerb elnök azt mondta: a szerb kőolajvezeték Algyő felé vezet, és hangsúlyozta, hogy ez a projekt biztosan nem kerül veszélybe. 

Alekszandar Vucsics reményét fejezte ki továbbá, hogy március végéig, de legkésőbb április elején megindul a személyszállítás a Belgrád–Budapest vasútvonalon.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök októberben a hivatalában fogadta Alekszandar Vucsicsot (Fotó: MTI)

