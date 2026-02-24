Vucsics életére törtek Szerbiában

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D. R.-t és a 43 éves M. R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát. A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát.

Alekszandar Vucsics szerb elnök

(Fotó: AFP)