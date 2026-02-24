A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D. R.-t és a 43 éves M. R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát. A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát.
Vucsics életére törtek Szerbiában
Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Alekszandar Vucsics szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium.
A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen.
A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek.
További Külföld híreink
Borítókép: A szerb rendőrök több embert letartóztattak (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Levél az Európai Tanács elnökének.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Levél az Európai Tanács elnökének.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!