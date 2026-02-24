SzerbiamerényletkísérletVucsics

Vucsics életére törtek Szerbiában

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Alekszandar Vucsics szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:29
A szerb rendőrök több embert letartóztattak Forrás: AFP
A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D. R.-t és a 43 éves M. R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát. A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát. 

Alekszandar Vucsics szerb elnök
Alekszandar Vucsics szerb elnök
(Fotó: AFP)

A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen.

A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek.

Borítókép: A szerb rendőrök több embert letartóztattak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

