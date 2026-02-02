Szerbia visszaállítja a sorkatonaságot

A Dozvolite című katonai tévéműsor szerkesztője, Goran Janicsevics szerint a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása biztos, bár a pontos kezdési időpontot még nem határozták meg.

A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását elhalasztották, most az idei év vége vagy a jövő év eleje a reális időpont – tette hozzá Janicsevics. Emlékeztetett arra, hogy egyes laktanyák épületeinek rekonstrukciója és felújítása már 2024-ben megkezdődött, 2025-ben pedig felerősödtek az újoncok elhelyezését szolgáló létesítményekkel kapcsolatos munkálatok. Ezzel párhuzamosan fegyver- és haditechnikai beszerzések is zajlanak.

Elmondása szerint nagy hangsúlyt kapott a felsőbb állomány felkészítése is: a katonai akadémia végzős évfolyamainak kadétjai évek óta részt vesznek az alacsonyabb évfolyamok kiképzésében, így megszerzik a jövőbeni katonákkal végzett munkához szükséges gyakorlatot.

🇷🇸 ⚔️Military Update: The Serbian Armed Forces are significantly strengthening their capabilities in 2026 amid growing regional security challenges



📊 2.65% of GDP allocated to defense

💰 54.1% of the defense budget directed to investments

✈️ Major upgrades to the Air Force and… pic.twitter.com/qXb9tB44Ge — Serbia in English (@serbiainenglish) January 29, 2026

Janicsevics szerint a legnagyobb kihívást az jelenti majd, hogy az új generációk alkalmazkodjanak a katonai rendhez. Úgy értékelte, hogy a mai fiatalok nincsenek hozzászokva a korlátozásokhoz, a mobiltelefonok és a közösségi hálók hiányához, valamint az órákon át tartó fizikai és technikai kiképzéshez.

Mint mondta, a kiképzésben kulcsfontosságú az idősebbek szerepe, mivel a fiatalok kapcsolata a tekintéllyel jóval gyengébb, ezért a fegyelmet és a tiszteletet tudással és személyes példamutatással kell felépíteni. A tervek szerint körülbelül hatvan nap kiképzés zajlik majd a laktanyákban és a gyakorlótereken, valamint 15 nap terepgyakorlat. A tartalékos állományban is várható kiképzés, valószínűleg 15 napos időtartamban, amikor más katonákkal és az idősebb állománnyal együtt, akik a tartalékegység részei, közös kiképzésen vesznek részt.