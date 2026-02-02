SzerbiaNATOSorkatonaság bevezetés

Szerbia visszaállítja a sorkatonaságot

Belgrád a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására készül, emellett történetének egyik legnagyobb védelmi beruházását is végre fogja hajtani. A tervek szerint a hadkötelesek nyilvántartása már szeptemberben megkezdődhet Szerbia-szerte, az első bevonulásokra pedig az év végén vagy a következő év elején kerülhet sor. A Dozvolite című katonai tévéműsor szerkesztője, Goran Janicsevics számolt be a sorozást célzó folyamatok részleteiről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 16:46
Szerb katona
Szerb katona Forrás: AFP
Szerbia a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására készül, és a közelmúlt egyik legnagyobb védelmi beruházási ciklusába lép. A hadkötelesek nyilvántartása már szeptemberben megkezdődhet, míg az első újoncok idén decemberben vagy a következő év márciusában vonulhatnak be a laktanyákba. A sorkatonai szolgálat szükségleteire a költségvetés a következő három évre mintegy 86,5 millió eurót különített el, miközben a védelmi és biztonsági rendszer teljes finanszírozása eléri a GDP körülbelül 2,65 százalékát, és az összeg több mint felét beruházásokra fordítják – mondta Alekszandar Vucsics szerb elnök. A laktanyák és az állomány felkészítése már folyamatban van – számolt be a cikkében a Blic napilap.

Szerbia újra bevezeti a sorkatonaságot
Szerbia újra bevezeti a sorkatonaságot. Fotó: AFP

A Dozvolite című katonai tévéműsor szerkesztője, Goran Janicsevics szerint a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása biztos, bár a pontos kezdési időpontot még nem határozták meg.

A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását elhalasztották, most az idei év vége vagy a jövő év eleje a reális időpont – tette hozzá Janicsevics. Emlékeztetett arra, hogy egyes laktanyák épületeinek rekonstrukciója és felújítása már 2024-ben megkezdődött, 2025-ben pedig felerősödtek az újoncok elhelyezését szolgáló létesítményekkel kapcsolatos munkálatok. Ezzel párhuzamosan fegyver- és haditechnikai beszerzések is zajlanak.  

Elmondása szerint nagy hangsúlyt kapott a felsőbb állomány felkészítése is: a katonai akadémia végzős évfolyamainak kadétjai évek óta részt vesznek az alacsonyabb évfolyamok kiképzésében, így megszerzik a jövőbeni katonákkal végzett munkához szükséges gyakorlatot.

Janicsevics szerint a legnagyobb kihívást az jelenti majd, hogy az új generációk alkalmazkodjanak a katonai rendhez. Úgy értékelte, hogy a mai fiatalok nincsenek hozzászokva a korlátozásokhoz, a mobiltelefonok és a közösségi hálók hiányához, valamint az órákon át tartó fizikai és technikai kiképzéshez.

Mint mondta, a kiképzésben kulcsfontosságú az idősebbek szerepe, mivel a fiatalok kapcsolata a tekintéllyel jóval gyengébb, ezért a fegyelmet és a tiszteletet tudással és személyes példamutatással kell felépíteni. A tervek szerint körülbelül hatvan nap kiképzés zajlik majd a laktanyákban és a gyakorlótereken, valamint 15 nap terepgyakorlat. A tartalékos állományban is várható kiképzés, valószínűleg 15 napos időtartamban, amikor más katonákkal és az idősebb állománnyal együtt, akik a tartalékegység részei, közös kiképzésen vesznek részt.

Európa védelmének jövőjéről szólva Janicsevics úgy becsülte, hogy a katonai költségvetések növeléséről szóló bejelentések ellenére Európának évekre lesz szüksége kapacitásai érdemi bővítéséhez.

Emlékeztetett arra, hogy hadseregeket nem lehet egyik napról a másikra felépíteni, mivel ehhez képzett állomány, idő és tapasztalat szükséges. Véleménye szerint a következő öt-tíz évben Európa továbbra is nagymértékben az Egyesült Államokra lesz utalva, különösen az esetleges fenyegetések elrettentése terén. 

Milan Mojszilovics, a vezérkar főnöke korábban bejelentette, hogy elsőként a 2006-ban született fiatal férfiakat hívják be, mert – mint fogalmazott – minden egyes nappal és évvel, amíg várnak, fiatal katonai generációkat veszítenek el. 

– Egy évfolyamon belül akár húszezer katonával számoltunk. Éves szinten.

Tehát két és fél hónap alatt egy évfolyamban, azaz ciklusban ötezer fővel – nyilatkozta korábban Mojszilovics.

 

Borítókép: Szerb katona (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

