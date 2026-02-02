Már Brüsszelben is ezt mondják: Von der Leyen Európa diktátora

Az Európai Bizottság elnökének a vezetési stílusában a hírek szerint jócskán találni kivetnivalót. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője magánéletében sokat panaszkodik Ursula von der Leyen vezetési stílusára, Paula Pinho, a bizottság szóvivője pedig naponta érzi a nyomást – írja a Politico.
Brüsszel legnehezebb munkáit gyűjtötte össze a Politico, azonban úgy fest, burkoltan értékelést adott Ursula von der Leyen vezetési stílusáról. A legnehezebb munkák listáján ugyanis előkelő helyen szerepel a bizottság szóvivői munkája. Paula Pinho naponta válaszol az újságírók kérdéseire, mindezt azonban úgy teszi, hogy közben az Európai Bizottság elnöke nem könnyíti meg a dolgát.
Az értesülések szerint Von der Leyen lényegében csak kabinetfőnökével osztja meg az információkat. Björn Seibert van egyedül képben, míg mindenki más vagy sötétben marad, vagy csak szigorúan a szükséges információk alapján tájékozódik.
