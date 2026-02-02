Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Ursula von der LeyenKaja KallasEurópai Bizottság

Már Brüsszelben is ezt mondják: Von der Leyen Európa diktátora

Egy biztos, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke a hírek szerint nem fog bekerülni az év vezetői közé, sőt. Ursula von der Leyen vezetési stílusára panaszkodik Kaja Kallas a színfalak mögött, azonban nem csak az ő életét keseríti meg az elnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 11:42
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság elnökének a vezetési stílusában a hírek szerint jócskán találni kivetnivalót. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője magánéletében sokat panaszkodik Ursula von der Leyen vezetési stílusára, Paula Pinho, a bizottság szóvivője pedig naponta érzi a nyomást – írja a Politico

Ursula von der Leyen vezetési stílusára sokan panaszkodnak
Ursula von der Leyen vezetési stílusára sokan panaszkodnak 
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Brüsszel legnehezebb munkáit gyűjtötte össze a Politico, azonban úgy fest, burkoltan értékelést adott Ursula von der Leyen vezetési stílusáról. A legnehezebb munkák listáján ugyanis előkelő helyen szerepel a bizottság szóvivői munkája. Paula Pinho naponta válaszol az újságírók kérdéseire, mindezt azonban úgy teszi, hogy közben az Európai Bizottság elnöke nem könnyíti meg a dolgát. 

Az értesülések szerint Von der Leyen lényegében csak kabinetfőnökével osztja meg az információkat. Björn Seibert van egyedül képben, míg mindenki más vagy sötétben marad, vagy csak szigorúan a szükséges információk alapján tájékozódik. 

Így azonban korlátozott válaszokat tud adni a szóvivő, ami minden eddiginél átláthatatlanabbá teszi a bizottság munkáját. Sok esetben a hírek szerint Pinho nem tud válaszolni, mert vagy nem kap elég információt, vagy ami még aggasztóbb, nem engedik válaszolni. A szóvivő azonban nincs egyedül a nehézségek tekintetében, hiszen Kaja Kallas még nála is nehezebb helyzetben van. 

Az EU külügyi főképviselője a hírek szerint magánéletében sokat panaszkodik Von der Leyen diktatórikus vezetési stílusára. 

A tisztviselők szerint nagyon rossz volt a viszony Von der Leyen és a poszt korábbi betöltője, Josep Borrell között. Kallas esetében viszont még rosszabb a helyzet. A bizottság tavaly létrehozta a Közel-Kelet, Észak-Afrika és az Öböl főigazgatóságát, így Kallas kezéből kikerült a Földközi-tenger térsége. Ezzel egyidejűleg a bizottság aktívan dolgozik az EKSZ méretének csökkentésére irányuló terveken is.

Kallas megpróbált visszavágni egy befolyásos főtitkárhelyettes kinevezésével Martin Selmayr, Juncker rettegett korábbi kabinetfőnökének személyében, de a lépést Von der Leyen hivatala megakadályozta.

Kallas „magánéletében panaszkodik, hogy Von der Leyen egy diktátor, de ez ellen alig vagy semmit sem tehet – mondta egy magas rangú tisztviselő.

Von der Leyen máshonnan is kapott kritikát 

Nicolas Schmit, az első Von der Leyen-bizottság volt luxemburgi biztosa élesen bírálta Ursula von der Leyen vezetési stílusát: szerinte a bizottság túlzottan centralizált, „elnöki” rendszerben működik, ahol a biztosokat nagyrészt elhallgattatják, hiányzik a stratégiai vízió és a bátorság.

Schmit kritizálta a jelenlegi deregulációs hullámot is, amelyekkel a bizottság gyorsan és kapkodva akarja csökkenteni a bürokráciát technológiai és környezetvédelmi területeken egyaránt. 

Véleménye szerint míg a törvényhozás lassú folyamat, egy pillanat alatt ki lehet adni ilyen ellenintézkedéseket vagy visszavonni korábbi szabályozásokat, ami nem jó módszer a probléma kezelésére. Összességében Schmit azt hangsúlyozza, hogy a túlzott hatalomkoncentráció és a kollektív döntéshozatal mellőzése gyengíti az Európai Uniót, különösen egy egyre bonyolultabb geopolitikai környezetben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

