Matteo Salvini gratulált Orbán Viktornak a Békemenethez

A valaha volt legnagyobb Békemenet zajlott le Budapesten . A március 15-i rendezvényen Orbán Viktor ünnepi beszédet mondott. A Békemenethez az olasz miniszterelnök-helyettes, a Patrióták Európáért pártcsaládhoz tartozó Liga párt vezetője X-oldalán gratulált a magyar miniszterelnöknek.

Matteo Salvini is gratulált Orbán Viktornak a Békemenethez (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Gratulálok a béke és a nemzeti szuverenitás melletti rendezvényed rendkívüli sikeréhez. Veletek vagyunk!

– írta Salvini.