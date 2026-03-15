Matteo Salvini gratulált Orbán Viktornak a Békemenethez

A valaha volt legnagyobb Békemenet zajlott le Budapesten . A március 15-i rendezvényen Orbán Viktor ünnepi beszédet mondott. A Békemenethez az olasz miniszterelnök-helyettes, a Patrióták Európáért pártcsaládhoz tartozó Liga párt vezetője X-oldalán gratulált a magyar miniszterelnöknek.
Gratulálok a béke és a nemzeti szuverenitás melletti rendezvényed rendkívüli sikeréhez. Veletek vagyunk!
– írta Salvini.
