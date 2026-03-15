Orbán Viktor: Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket

– Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket, 28 kemény nap áll előttünk. Nem úgy kell nyernünk, mint négy éve, hanem jobban. Nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több – mondta el a nemzeti ünnep alkalmából mondott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.

Kiemelte,

meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket. Hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk. Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége.

A kormányfő kijelentette, a tudás megvan, a szavazat még nincs, de meg is lesz, ha megalkuvás nélkül, kíméletlenül végig dolgozzuk a következő 28 napot, akkor olyan fényes győzelmet aratunk, hogy még Brüsszel és Kijev is csak pisloghat, a szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét.