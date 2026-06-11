Ma ez a legdrágább orosz autó, a Mercedes-csúcsmodell riválisa lenne

Fotó: Aurus Motors

A Hongqihoz hasonlóan a Senat 900 is egyféle benzinmotorral, egy háromliteres turbófeltöltős V6-ossal kapható, amely 326 lóerőt és 450 Nm nyomatékot ad le. Nyolcfokozatú automata sebességváltó továbbítja az erőt mind a négy kerékhez (alapfelszereltség az összkerékhajtás), a gyorsulás mindössze 6,5 másodpercig tart 0-ról 100 km/h-ra.

Fotó: Aurus Motors

Már folyik a gyártás a korábbi Toyota-gyárban Szentpéterváron, és már fogadják a megrendeléseket is. A 900 listaára átszámítva 50-52 millió forint között változik felszereltségtől függően, ami egy polcra helyezi a BMW 7-essel és a Mercedes S-osztállyal.