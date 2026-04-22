Megszépült a legnagyobb BMW, és megkapta a magyar gyártású iX3 technikáját

A BMW állítása szerint még egyetlen modellje sem esett át olyan mélyreható változtatásokon egy ráncfelvarrás során, mint most a G70-es kódnevű 7-es. A négy éve bemutatott hetedik generációs luxuslimuzint a friss Neue Klasse modellek stílusában tervezték át, hogy lépést tartson a nemrég frissített riválisokkal, a Mercedes-Benz S-osztállyal és EQS-sel.

Külső

Kívülről azért frissítették a 7-es sorozat dizájnját, hogy illeszkedjen az iX3 által bevezetett új Neue Klasse formanyelvhez. Ez leginkább az orr-részen figyelhető meg, ahol vékonyabbak lettek a csillogó kristályokkal kirakott lámpák, újak a légbeömlők és a vízszintes lamellákkal ellátott, gigantikus hűtőrács is. Hátul a 7-es sorozat megjelenése az új i3-ast idézi, az új lámpák a karosszéria szélességét hangsúlyozzák.

Belső

Belül is történtek változások: az új 7-es sorozat az első BMW, amelynek van érintőképernyője az első utas előtt is – ez a funkció évek óta megtalálható az Audi és a Mercedes luxusautóiban. A 14,6 colos egység alapfelszereltség. Emellett ugyanazt a 17,9 colos, döntött központi érintőképernyőt és kormánykereket is megkapta a luxusautó, mint amelyek az iX3-ban vannak. Eltűnt a digitális műszerfal, helyette a 43,3 colos hosszú „Panoramic iDrive” kijelzőt szerelték be a szélvédő tövébe. Az iX3-hoz hasonlóan ez a műszerfal a kabin teljes szélességében, közvetlenül a vezető látóvonala alatt fut, és olyan fontos adatokat jelenít meg, mint a sebesség és a töltöttségi szint.

Hátra továbbra is rendelhető a 31,3 colos, 8K felbontású, filmnézésre optimalizált szélesvásznú kijelző egy 35 hangszórós Bowers & Wilkins rendszerrel párosítva. Az itt helyet foglaló prominens utasok számára teljesen ledönthető, különálló Executive Lounge fotelek is rendelhetők. Minden új 7-es automatikusan, villanymotorok segítségével nyíló ajtókat kap alapáron, hasonlóan a Rolls-Royce által kínált ajtókhoz. A személyre szabási lehetőségek is hasonlóan bőségesek, több mint 700 belső anyagkombinációval (beleértve a bőrt, a fémet és a kristályüveget) és 500 külső színkombinációval lehet konfigurálni az autót. Most először kéttónusú fényezéssel is kérhető a 7-es.