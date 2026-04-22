autós hírPekingi AutószalonBMW 7-es sorozatBMW

Megszépült a legnagyobb BMW, és megkapta a magyar gyártású iX3 technikáját

Négy év után esett át modellfrissítésen a 7-es, az elektromos változat hatótávja 720 km-re nőtt.

2026. 04. 22. 17:15
Forrás: BMW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BMW állítása szerint még egyetlen modellje sem esett át olyan mélyreható változtatásokon egy ráncfelvarrás során, mint most a G70-es kódnevű 7-es. A négy éve bemutatott hetedik generációs luxuslimuzint a friss Neue Klasse modellek stílusában tervezték át, hogy lépést tartson a nemrég frissített riválisokkal, a Mercedes-Benz S-osztállyal és EQS-sel.

Külső

Kívülről azért frissítették a 7-es sorozat dizájnját, hogy illeszkedjen az iX3 által bevezetett új Neue Klasse formanyelvhez. Ez leginkább az orr-részen figyelhető meg, ahol vékonyabbak lettek a csillogó kristályokkal kirakott lámpák, újak a légbeömlők és a vízszintes lamellákkal ellátott, gigantikus hűtőrács is. Hátul a 7-es sorozat megjelenése az új i3-ast idézi, az új lámpák a karosszéria szélességét hangsúlyozzák.

Belső

Belül is történtek változások: az új 7-es sorozat az első BMW, amelynek van érintőképernyője az első utas előtt is – ez a funkció évek óta megtalálható az Audi és a Mercedes luxusautóiban. A 14,6 colos egység alapfelszereltség. Emellett ugyanazt a 17,9 colos, döntött központi érintőképernyőt és kormánykereket is megkapta a luxusautó, mint amelyek az iX3-ban vannak. Eltűnt a digitális műszerfal, helyette a 43,3 colos hosszú „Panoramic iDrive” kijelzőt szerelték be a szélvédő tövébe. Az iX3-hoz hasonlóan ez a műszerfal a kabin teljes szélességében, közvetlenül a vezető látóvonala alatt fut, és olyan fontos adatokat jelenít meg, mint a sebesség és a töltöttségi szint.

Hátra továbbra is rendelhető a 31,3 colos, 8K felbontású, filmnézésre optimalizált szélesvásznú kijelző egy 35 hangszórós Bowers & Wilkins rendszerrel párosítva. Az itt helyet foglaló prominens utasok számára teljesen ledönthető, különálló Executive Lounge fotelek is rendelhetők. Minden új 7-es automatikusan, villanymotorok segítségével nyíló ajtókat kap alapáron, hasonlóan a Rolls-Royce által kínált ajtókhoz. A személyre szabási lehetőségek is hasonlóan bőségesek, több mint 700 belső anyagkombinációval (beleértve a bőrt, a fémet és a kristályüveget) és 500 külső színkombinációval lehet konfigurálni az autót. Most először kéttónusú fényezéssel is kérhető a 7-es.

Hajtásláncok

A 7-es sorozat továbbra is lágy hibrid, plug-in hibrid és elektromos (i7) változatokban is kapható. Utóbbiaknál történtek a lényeges technikai változások, ugyanis egy új, 112,5 kWh-s akkumulátort szereltek be (a korábbi 105,7 kWh-s volt). Ebben ugyanazok a hengeres cellák dolgoznak, mint a Debrecenben gyártott iX3 SUV és a hamarosan megjelenő i3 szedán akkumulátorában, így az energiasűrűség 20 százalékkal nőtt. Az elektromos verziók az iX3 szinkronmotorjait is megkapták, amelyek hatékonyabbak, mint korábbiak – ez a másik oka annak, hogy az i7 50 xDrive hivatalos hatótávja 625-ről 720 km-re nőtt. Nagyobb lett a maximális töltési teljesítmény is, 195 kW helyett már 250 kW-tal töltődik az akku egyenáramú oszlopról.

Már minden elektromos 7-es kétmotoros, összkerekes hajtásláncot használ, vagyis az egymotoros eDrive50 verzió kikerült a kínálatból. A villanyosok teljesítményskálája az 50 xDrive 455 lóerejétől az M70 xDrive 680 lóerejéig terjed. Utóbbi a 2,7 tonnás tömege dacára mindössze 3,8 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h-ra. 

A konnektoros hibridek alapjait is megújították: mindkét változat a BMW továbbfejlesztett soros hathengeres benzinmotorját kapja új turbófeltöltővel, valamint új villanymotorral. A gyengébb 750e modellben ezek együttesen 489 lóerőt és 700 Nm nyomatékot adnak le, csak a hátsó kerekeken. A teljesítményorientáltabb, összkerekes M760e xDrive modellben az összteljesítmény pedig 612 lóerőre és 800 Nm nyomatékra nőtt, de az átlagfogyasztás így is csak 5,6-6,8 l/100 km. Az i7-esekkel ellentétben a konnektoros hibridekben maradt a régi, nettó 18,7 kWh-s akkumulátor, így változatlanul 70-82 km tisztán elektromos üzemben a hatótávolság. 

A tisztán belső égésű (lágy hibrid) változatok közül a 740 xDrive benzinmotorja 400 lóerőt és 580 Nm-t, a 740d xDrive dízele pedig 313 lóerőt és 670 Nm-t képes leadni, utóbbi átlagfogyasztása 6,5-7,2 liter gázolaj 100 kilométeren. Alapfelszereltségként minden 2027-es modellévű 7-es sorozat – a hajtáslánctól függetlenül – adaptív lengéscsillapítókkal, aktív hátsó kormányzással és 22 colos könnyűfém felnikkel rendelkezik. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
Tessék választani!

Bayer Zsolt avatarja

A lehetőségek: Petrás János, illetve Tóta W.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
