Zelenszkij és Magyar Péter hamarosan találkozhatnak

A miniszterelnök a berlini látogatása során megemlítette, hogy tervben van egy találkozó közte és az ukrán elnök között, azonban akkor még konkrétumokat nem lehetett tudni. Később sajtóértesülések arról szóltak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Budapestre látogat, hogy a kétoldalú kapcsolatokról és a kárpátaljai magyarság helyzetéről egyeztessenek, ám a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Zelenszkij hálát vár és politikai babérokat szeretne learatni Budapesten. Ez a találkozó meghiúsult, és most már beregszászi helyszínt emleget a magyar kormányfő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)