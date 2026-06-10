Rendkívüli

Jogilag abszurd módon miniszteri gyámság alá helyezik a közmédiát egy „átmeneti időszakra”

Alexandar VucsicsDonald TrumpSzerbia

Alekszandar Vucsics nem akármilyen szavakkal illette Donald Trumpot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Donald Trump elnöksége alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok megítélését Szerbiában – állítja Alekszandar Vucsics szerb elnök. A szerb államfő szerint Washington és Belgrád kapcsolata ma már elsősorban a gazdasági együttműködésre és a közös érdekekre épül. Vucsics az amerikai kapcsolatok mellett Koszovóról, az uniós csatlakozásról és Szerbia a világpolitikában foglalt álláspontjáról is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 17:51
Alekszandar Vucsics és Donald Trump
Alekszandar Vucsics és Donald Trump Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerb elnök úgy véli, Trump Balkán-politikája azért talált kedvező fogadtatásra, mert az amerikai adminisztráció a politikai nyomásgyakorlás helyett a gazdasági együttműködésre helyezte a hangsúlyt.

Vucsics szerint a szerbek elsöprő többsége kedvezőbben ítéli meg Trumpot és a republikánusokat, mint a korábbi demokrata adminisztrációkat. Állítása szerint a különbség akár 90–10-es vagy 95–5-ös arányt is elérhet.

A szerb elnök arról is beszélt, hogy nemrég meghívta Donald Trumpot Szerbiába. Meggyőződése szerint az amerikai elnök rendkívül lelkes fogadtatásban részesülne, és akár több százezer ember is köszöntené.

Az új kapcsolat alapja a fejlődésen nyugszik

Vucsics szerint Washington és Belgrád kapcsolata egyre inkább a gazdaságra, a beruházásokra és a technológiai fejlesztésekre épül.

A két ország egy stratégiai párbeszéd elindítására készül, amely az energiaügyekre, az infrastruktúrára, a mesterséges intelligenciára, a védelmi együttműködésre és a befektetési lehetőségekre összpontosít majd.

A tárgyalásokon szerepel az energetikai infrastruktúra fejlesztése, a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos együttműködés, az adatközpontok létrehozása és a fejlett számítástechnikai technológiák alkalmazása is. Belgrád közben regionális gazdasági központtá kíván válni, miközben továbbra is stratégiai céljának tekinti az európai uniós csatlakozást. A szerb elnök az ország fejlődésének bizonyítékaként említette a 2027-es belgrádi világkiállítást, amelyen várhatóan közel 150 ország vesz részt.

Gazdasági eredményeit ismertetve kiemelte, hogy amikor 2014-ben miniszterelnök lett, Szerbia bruttó hazai terméke 32 milliárd euró volt. Elmondása szerint az ország GDP-je idén már meghaladja a 100 milliárd eurót.

Koszovó ügyében nincs változás

Vucsics felidézte, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt a Fehér Ház több gazdasági normalizációs megállapodást is közvetített Szerbia és Koszovó között.

Az amerikai adminisztráció akkor nem a koszovói státuszkérdést helyezte előtérbe, hanem a gazdasági együttműködés, az infrastruktúra-fejlesztések és a közlekedési kapcsolatok javítására koncentrált. Ennek részeként 2020 szeptemberében Vucsics és Avdullah Hoti akkori koszovói miniszterelnök a Fehér Házban írt alá olyan megállapodásokat, amelyek a vasúti és közúti összeköttetések fejlesztését, valamint a beruházások ösztönzését célozták.

Arra a felvetésre, hogy Szerbia gazdasági előnyökért vagy az uniós csatlakozás felgyorsításáért cserébe hajlandó lenne-e elismerni Koszovó függetlenségét, a szerb elnök nemmel válaszolt.

Hangsúlyozta, hogy nyitott a tárgyalásokra, a kompromisszumokra, valamint a gazdasági és politikai kapcsolatok javítására, ugyanakkor nem beszélt Koszovó függetlenségének elismeréséről.

Továbbra is a nemzeti politika a fő irány

Miközben Szerbia továbbra is az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekszik, fenntartja kapcsolatait Oroszországgal és Kínával is. Ez a politika az ukrajnai háború és az egyre élesebb geopolitikai szembenállás miatt fokozott nemzetközi figyelmet váltott ki.

Vucsics elutasította azt az elképzelést, hogy az országoknak választaniuk kellene a rivális geopolitikai tömbök között. Álláspontja szerint a külpolitikát a nemzeti érdekeknek kell vezérelniük.

Ennek példájaként saját kínai látogatását és Trump kapcsolatait említette Pekinggel. Szerinte az amerikai elnök sem politikai vagy ideológiai okokból kereste a kapcsolatot Kínával, hanem azért, hogy üzleti lehetőségeket teremtsen az amerikai vállalatok számára. A szerb elnök szerint ugyanezt a megközelítést követte ő maga is, amikor kínai beruházásokat próbált Szerbiába vonzani.

Fegyverropogás helyett diplomácia

Vucsics úgy véli, hogy az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok rendezésében is a pragmatikus megközelítésre lenne szükség. 

Mint fogalmazott, mindig jobb több ezer napnyi tárgyalás, mint akár egyetlen nap háború.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban megerősítette, hogy Szerbia továbbra is támogatja Izraelt. Elmondása szerint országa azon kevés európai államok közé tartozik, amelyek nyíltan és egyértelműen vállalják az együttműködést Izraellel. A szerb elnök emellett aggodalmát fejezte ki a világ több részén tapasztalható antiszemita megnyilvánulások miatt. Szerinte Szerbiában nem figyelhetők meg ilyen jelenségek, és amíg ő tölti be az államfői tisztséget, ez így is marad.

Borítókép: Alekszandar Vucsics és Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu