Alekszandar Vucsics nem akármilyen szavakkal illette Donald Trumpot

A szerb elnök úgy véli, Trump Balkán-politikája azért talált kedvező fogadtatásra, mert az amerikai adminisztráció a politikai nyomásgyakorlás helyett a gazdasági együttműködésre helyezte a hangsúlyt.

Vucsics szerint a szerbek elsöprő többsége kedvezőbben ítéli meg Trumpot és a republikánusokat, mint a korábbi demokrata adminisztrációkat. Állítása szerint a különbség akár 90–10-es vagy 95–5-ös arányt is elérhet.

A szerb elnök arról is beszélt, hogy nemrég meghívta Donald Trumpot Szerbiába. Meggyőződése szerint az amerikai elnök rendkívül lelkes fogadtatásban részesülne, és akár több százezer ember is köszöntené.

Az új kapcsolat alapja a fejlődésen nyugszik

Vucsics szerint Washington és Belgrád kapcsolata egyre inkább a gazdaságra, a beruházásokra és a technológiai fejlesztésekre épül.

A két ország egy stratégiai párbeszéd elindítására készül, amely az energiaügyekre, az infrastruktúrára, a mesterséges intelligenciára, a védelmi együttműködésre és a befektetési lehetőségekre összpontosít majd.

A tárgyalásokon szerepel az energetikai infrastruktúra fejlesztése, a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos együttműködés, az adatközpontok létrehozása és a fejlett számítástechnikai technológiák alkalmazása is. Belgrád közben regionális gazdasági központtá kíván válni, miközben továbbra is stratégiai céljának tekinti az európai uniós csatlakozást. A szerb elnök az ország fejlődésének bizonyítékaként említette a 2027-es belgrádi világkiállítást, amelyen várhatóan közel 150 ország vesz részt.

Gazdasági eredményeit ismertetve kiemelte, hogy amikor 2014-ben miniszterelnök lett, Szerbia bruttó hazai terméke 32 milliárd euró volt. Elmondása szerint az ország GDP-je idén már meghaladja a 100 milliárd eurót.