Kiszivárgott az uniós terv: másodrendű taggá tennék az EU-ba újonnan belépőket

Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium és Luxemburg egy közös dokumentumban vetette fel, hogy az Európai Uniónak meg kellene vizsgálnia az új tagállamok szavazati jogainak átmeneti korlátozását, valamint további jogállamisági garanciák bevezetését.

A javaslat szerint a téma a következő években még nagyobb jelentőséget kaphat, mivel Montenegró 2028-as csatlakozásban reménykedik, Albánia, Ukrajna és Moldova pedig szintén előrelépést szeretne elérni az uniós tagság felé vezető úton.

A dokumentum szerint több tagállam úgy véli, hogy az EU-nak tanulnia kell a korábbi tapasztalatokból. A javaslat készítői külön kitérnek azokra a vitákra, amelyek Magyarország és az uniós intézmények között alakultak ki a jogállamiság és a demokratikus normák kérdésében.

Az öt ország ezért olyan új eszközök bevezetését javasolja, amelyek a csatlakozás után is lehetővé tennék az új tagállamok folyamatos ellenőrzését.

A tervek között szerepel egy külön monitoringrendszer létrehozása, valamint egy úgynevezett védzáradék, amely intézkedéseket tenne lehetővé, ha egy országban súlyos visszalépés történne a demokrácia, a jogállamiság vagy a médiaszabadság területén.