Kiszivárgott az uniós terv: másodrendű taggá tennék az EU-ba újonnan belépőket

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Az Európai Unióban újabb javaslat került napirendre, amely alapjaiban változtathatja meg a jövőbeli bővítések feltételeit. Több nyugat-európai ország szerint az új tagállamok szavazati jogait akár átmenetileg korlátozni is lehetne, miközben szigorúbb jogállamisági ellenőrzéseket vezetnének be.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 12:59
Strasbourg
Strasbourg Forrás: AFP
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Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium és Luxemburg egy közös dokumentumban vetette fel, hogy az Európai Uniónak meg kellene vizsgálnia az új tagállamok szavazati jogainak átmeneti korlátozását, valamint további jogállamisági garanciák bevezetését.

A javaslat szerint a téma a következő években még nagyobb jelentőséget kaphat, mivel Montenegró 2028-as csatlakozásban reménykedik, Albánia, Ukrajna és Moldova pedig szintén előrelépést szeretne elérni az uniós tagság felé vezető úton. 
A dokumentum szerint több tagállam úgy véli, hogy az EU-nak tanulnia kell a korábbi tapasztalatokból. A javaslat készítői külön kitérnek azokra a vitákra, amelyek Magyarország és az uniós intézmények között alakultak ki a jogállamiság és a demokratikus normák kérdésében.

Az öt ország ezért olyan új eszközök bevezetését javasolja, amelyek a csatlakozás után is lehetővé tennék az új tagállamok folyamatos ellenőrzését.

A tervek között szerepel egy külön monitoringrendszer létrehozása, valamint egy úgynevezett védzáradék, amely intézkedéseket tenne lehetővé, ha egy országban súlyos visszalépés történne a demokrácia, a jogállamiság vagy a médiaszabadság területén.

A dokumentum szerzői szerint érdemes lenne megvitatni azt is, hogy az új tagállamok bizonyos kérdésekben átmenetileg ne rendelkezzenek teljes szavazati joggal.

Ez elsősorban azokat a területeket érintené, ahol jelenleg egyhangú döntésre van szükség. Idetartozik az uniós bővítés, a külpolitika és az EU költségvetésével kapcsolatos döntéshozatal.

Közben az Európai Unió soros elnökségét betöltő Ciprus a múlt héten bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket az Ukrajnával és Moldovával folytatandó csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportjának megnyitására.

Ezek a fejezetek a jogállamiságot és a demokratikus normák érvényesülését vizsgálják.

 

Borítókép: Strasbourg (Fotó: AFP)

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