Fegyveres csoport rendezett vérfürdőt, sok a halott

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Johannesburgtragédialövöldözés

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Összehangolt, könyörtelen támadás rázta meg Dél-Afrika városának egyik szegénynegyedét kedden késő este. Egy fegyveres csoport valósággal megrohanta a Johannesburg külterületén lévő lakóövezetet, majd válogatás nélkül tüzet nyitott az ott tartózkodókra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 10:08
A johannesburgi endőrség munkában
A johannesburgi endőrség munkában Forrás: AFP
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A Dél-afrikai Rendőrszolgálat tájékoztatása szerint a több mint tízfős csoportot egy fehér furgon szállította a Cleveland városrészben található Jumpers településhez, nem sokkal este 11 óra előtt.

A támadók a telep két bejáratán keresztül hatoltak be, majd több helyszínen lőni kezdtek a lakókra és a környékbeliekre, mielőtt ugyanazzal a járművel elmenekültek volna.

A helyszínen nyolc férfi és három nő halt meg.

Egy további sérültet kórházba szállítottak, ám később ő is belehalt sérüléseibe. A lövöldözésben további kilenc ember sebesült meg, őket kórházban ápolják.

Az elkövetők felkutatására nagyszabású hajtóvadászat indult. A rendőrség közlése szerint eddig senkit sem vettek őrizetbe, és a támadás indítéka továbbra sem ismert.

A nyomozásba tartományi és körzeti nyomozókat, valamint bűnügyi hírszerző és igazságügyi szakértői egységeket is bevontak. A hatóságok jelenleg az eset körülményeit vizsgálják, miközben a fegyveresek nyomában vannak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

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