Fegyveres csoport rendezett vérfürdőt, sok a halott

Egy további sérültet kórházba szállítottak, ám később ő is belehalt sérüléseibe. A lövöldözésben további kilenc ember sebesült meg, őket kórházban ápolják.

Az elkövetők felkutatására nagyszabású hajtóvadászat indult. A rendőrség közlése szerint eddig senkit sem vettek őrizetbe, és a támadás indítéka továbbra sem ismert.

A nyomozásba tartományi és körzeti nyomozókat, valamint bűnügyi hírszerző és igazságügyi szakértői egységeket is bevontak. A hatóságok jelenleg az eset körülményeit vizsgálják, miközben a fegyveresek nyomában vannak.

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