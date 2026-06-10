Fegyveres csoport rendezett vérfürdőt, sok a halott

A Dél-afrikai Rendőrszolgálat tájékoztatása szerint a több mint tízfős csoportot egy fehér furgon szállította a Cleveland városrészben található Jumpers településhez, nem sokkal este 11 óra előtt.
A támadók a telep két bejáratán keresztül hatoltak be, majd több helyszínen lőni kezdtek a lakókra és a környékbeliekre, mielőtt ugyanazzal a járművel elmenekültek volna.
A helyszínen nyolc férfi és három nő halt meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!