Hollandia lábon lövi magát a migráció ügyében

A migrációs szolgálatok szerint az a jelenlegi gyakorlat, amelyben a menedékkérőktől engedélyt kérnek elektronikus eszközeik átvizsgálására, sérti jogaikat, és nem rendelkezik egyértelmű jogi alappal.

A döntés aggodalmat váltott ki biztonsági szakértők körében, akik arra figyelmeztetnek, hogy ez csökkentheti a hatóságok rálátását az országba esetlegesen belépő kockázatokra.

Az európai paktum szigorúbb határellenőrzést, gyorsabb menekültügyi eljárásokat és az EU külső határain végzett fokozott szűrést ígér. Hollandiában azonban a Bevándorlási és Honosítási Szolgálat (IND) – amely június 12-én veszi át a kezdeti ellenőrzések lebonyolítását a menedékkérők szűrését végző szolgálattól – többé nem fogja elemezni a kérelmezők személyes elektronikus eszközeit.

Ez azt eredményezheti, hogy az IND a kezdeti szakaszban nem észlel olyan biztonsági jelzéseket, amelyek egyébként relevánsak lennének

– figyelmeztetett az IND egyik belső jelentése. Több, a menekültekkel foglalkozó állami szerv is arra számít, hogy a jövőben az átvilágítások hatékonysága romlani fog.

Az alapvető jogokra hivatkozva teszik kockára a közbiztonságot

A döntés egy régóta zajló vita nyomán született meg.

A holland vezetés korábban úgy ítélte meg, hogy az okostelefonok bírói engedély nélküli átvizsgálása jelentős beavatkozást jelent a menedékkérők alapvető jogaiba.

Az érkezők elektronikus eszközeit a határőrök 2014 óta vizsgálják manuálisan, míg a szoftveres adatkinyerést a 2015-ös párizsi terrortámadásokat követően vezették be – derül ki az Utrechti Egyetem kutatásából.

Május 28-án az Igazságügyi és Biztonsági Felügyelet is bírálta a jelenlegi, önkéntes átadáson alapuló rendszert. A jelentés szerint a kérelmezők úgy érezhetik, hogy kötelesek hozzájárulni eszközeik átvizsgálásához, mert attól tartanak, hogy az elutasítás hátrányosan befolyásolhatja ügyük elbírálását.

Megfelelő törvényi felhatalmazás hiányában az így megszerzett adatok akár felhasználhatatlanná is válhatnak a büntetőeljárások során, még akkor is, ha fegyverbirtoklásra vagy egyéb fenyegetésekre utaló bizonyítékokat tartalmaznak.

Hatalmas biztonsági kockázatnak teszik ki az országot

A biztonsági szakemberek komoly fenntartásokat fogalmaztak meg a döntéssel kapcsolatban. Patrick Fluyt, az ACP rendőrszakszervezet képviselője hangsúlyozta, hogy tudni kell, pontosan kit engednek be az országba. Mint rámutatott, sok menekült magas kockázatú térségekből származik, és a konfliktusok az érkező személyekkel együtt importálódhatnak.