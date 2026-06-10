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Hollandia lábon lövi magát a migráció ügyében

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Néhány nappal az uniós migrációs és menekültügyi paktum hatálybalépése előtt Hollandia felfüggesztette a menedékkérők mobiltelefonjainak, laptopjainak és táblagépeinek vizsgálatát. A döntést a hatóságok jogi aggályokkal indokolják, ugyanakkor biztonsági szakértők szerint azzal fontos információforrástól eshetnek el az illetékes szervek, ha nem vizsgálhatják meg az országba belépni akaró migránsok eszközeit, ami komoly biztonsági aggályokat vet fel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 9:03
Holland rendőrök ellenőrzést tartanak
Holland rendőrök ellenőrzést tartanak Fotó: JASPAR MOULIJN Forrás: AFP
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A migrációs szolgálatok szerint az a jelenlegi gyakorlat, amelyben a menedékkérőktől engedélyt kérnek elektronikus eszközeik átvizsgálására, sérti jogaikat, és nem rendelkezik egyértelmű jogi alappal.

A döntés aggodalmat váltott ki biztonsági szakértők körében, akik arra figyelmeztetnek, hogy ez csökkentheti a hatóságok rálátását az országba esetlegesen belépő kockázatokra.

Az európai paktum szigorúbb határellenőrzést, gyorsabb menekültügyi eljárásokat és az EU külső határain végzett fokozott szűrést ígér. Hollandiában azonban a Bevándorlási és Honosítási Szolgálat (IND) – amely június 12-én veszi át a kezdeti ellenőrzések lebonyolítását a menedékkérők szűrését végző szolgálattól – többé nem fogja elemezni a kérelmezők személyes elektronikus eszközeit.

Ez azt eredményezheti, hogy az IND a kezdeti szakaszban nem észlel olyan biztonsági jelzéseket, amelyek egyébként relevánsak lennének

– figyelmeztetett az IND egyik belső jelentése. Több, a menekültekkel foglalkozó állami szerv is arra számít, hogy a jövőben az átvilágítások hatékonysága romlani fog.

 

Az alapvető jogokra hivatkozva teszik kockára a közbiztonságot

A döntés egy régóta zajló vita nyomán született meg. 

A holland vezetés korábban úgy ítélte meg, hogy az okostelefonok bírói engedély nélküli átvizsgálása jelentős beavatkozást jelent a menedékkérők alapvető jogaiba.

Az érkezők elektronikus eszközeit a határőrök 2014 óta vizsgálják manuálisan, míg a szoftveres adatkinyerést a 2015-ös párizsi terrortámadásokat követően vezették be – derül ki az Utrechti Egyetem kutatásából.
Május 28-án az Igazságügyi és Biztonsági Felügyelet is bírálta a jelenlegi, önkéntes átadáson alapuló rendszert. A jelentés szerint a kérelmezők úgy érezhetik, hogy kötelesek hozzájárulni eszközeik átvizsgálásához, mert attól tartanak, hogy az elutasítás hátrányosan befolyásolhatja ügyük elbírálását.

Megfelelő törvényi felhatalmazás hiányában az így megszerzett adatok akár felhasználhatatlanná is válhatnak a büntetőeljárások során, még akkor is, ha fegyverbirtoklásra vagy egyéb fenyegetésekre utaló bizonyítékokat tartalmaznak.

 

Hatalmas biztonsági kockázatnak teszik ki az országot

A biztonsági szakemberek komoly fenntartásokat fogalmaztak meg a döntéssel kapcsolatban. Patrick Fluyt, az ACP rendőrszakszervezet képviselője hangsúlyozta, hogy tudni kell, pontosan kit engednek be az országba. Mint rámutatott, sok menekült magas kockázatú térségekből származik, és a konfliktusok az érkező személyekkel együtt importálódhatnak.

Ronald Sandee, a holland Katonai Hírszerző és Biztonsági Szolgálat egykori tisztje és biztonsági elemzője az elektronikus eszközök vizsgálatának hírszerzési jelentőségét emelte ki. Az ilyen elemzések segítségével ellenőrizhető a kérelmezők által megadott származási hely, nyomon követhetők az utazási útvonalak, azonosíthatók a használt nyelvek, valamint felmérhető a menedékkérelmekben szereplő történetek hitelessége. Bár a módszer nem tévedhetetlen, a szakértők szerint értékes kiegészítő eszköznek számít a többi ellenőrzési eljárás mellett.

Szélsőséges esetekben az elektronikus eszközök vizsgálata segített terrorista szándékok vagy a Hamászhoz fűződő kapcsolatok feltárásában is. Ez különösen aktuális kérdés a Hollandiában benyújtott palesztin menedékkérelmek számának közelmúltbeli növekedése miatt.

– A menedékkérők áramlását az államok és szervezetek mindig is felhasználták arra, hogy hírszerző tiszteket, operátorokat és szabotőröket juttassanak be egy adott országba – figyelmeztetett Sandee, aki lehetséges szereplőként Oroszországot és Kínát is megemlítette. Hozzátette, hogy sürgős jogalkotási lépésekre van szükség: – Sietni kell.

 

Tehetetlenek, amíg nem születik új törvény

Németország és Belgium már jelenleg is lehetővé teszi az elektronikus eszközök vizsgálatát szabályozott feltételek mellett, ami mintául szolgálhat a holland jogalkotóknak. Bart van den Brink holland menekültügyi miniszter, aki egyben miniszterelnök-helyettes is, jelezte, hogy már dolgoznak az új jogszabályon, ugyanakkor annak elfogadása várhatóan nem történik meg az uniós paktum hatálybalépésének határidejéig.

Az IND megerősítette, hogy addig nem fér hozzá a menedékkérők elektronikus eszközeihez, amíg erre nem születik egyértelmű jogi felhatalmazás. 

A hivatal ugyanakkor elismeri, hogy az ilyen vizsgálatoknak biztonsági szempontból, valamint a valóban védelemre jogosult kérelmezők ügyeinek alátámasztásában is lehet jelentőségük. A holland szenátus május 26-án hagyta jóvá az uniós paktum végrehajtását szolgáló nemzeti jogszabályt, ezzel megnyitva az utat az új szabályok június 12-i alkalmazása előtt.

A hosszú tárgyalások után megszületett és heves vitákat kiváltó paktum célja, hogy egységesítse a menekültügyi szabályokat az Európai Unióban. Ennek részeként kötelező határellenőrzési szűrést vezet be, kiterjeszti az Eurodac adatbázis használatát, valamint egyértelműbbé teszi a felelősség megosztását a tagállamok között. A kilenc rendeletből és egy irányelvből álló csomag emellett gyorsabb eljárásokat és szigorúbb visszatérési szabályokat is előír.

Hollandiában ugyanakkor a paktum bevezetése előtt vonnak vissza egy olyan fontos elemet az ellenőrzési rendszerben, amivel a hatóságok számos alkalommal tudtak kiszűrni a társadalomra veszélyes egyéneket, megakadályozva, hogy azok Európába lépjenek. 

 

Borítókép: Holland rendőrök ellenőrzést tartanak (Fotó: AFP)

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