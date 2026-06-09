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Merz ellen tüntet Németország, a frusztrált rendőröket már a német zászló is zavarja

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Szokatlan incidens történt a berlini Bundestag épületében. Miközben több ezer demonstráló Friedrich Merz német kancellár lemondását követelve vonult végig a kormányzati negyeden, az Alternatíva Németországért (AfD) több képviselője az irodáik erkélyéről üdvözölte a tüntetőket. A politikusok egy nagyméretű német nemzeti zászlót is kifeszítettek, ami miatt rövid időn belül a Bundestag rendőrsége is megjelent a helyszínen.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 09. 11:02
Egy férfi áll a Brandenburgi kapu előtt egy „Merznek mennie kell” feliratú táblával Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
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A közösségi médiában közzétett videófelvételek szerint Stefan Keuter a tüntetők „Merznek mennie kell” skandálásába is bekapcsolódott. Nem sokkal később felfegyverzett Bundestag-rendőrök jelentek meg az erkélyen, és közölték a képviselőkkel, hogy a német zászló miatt küldték őket a helyszínre.

Az AfD nem érti: a német zászló sérti a házirendet?

A rendőrök tájékoztatása szerint felmerült a gyanú, hogy a zászló lengetése sértheti a Bundestag házirendjét. Arra kérték az AfD képviselőit, hogy ne mutassák fel és ne lengessék tovább a nemzeti lobogót.

Keuter értetlenül reagált az intézkedésre, és visszakérdezett: „Mi a probléma? Egy német zászló?” A politikus arra is rámutatott, hogy a Reichstag épületén hivatalosan is német zászló lobog. A rendőrök erre azt válaszolták, hogy az ügy tisztázása még folyamatban van.

24 September 2025, Berlin: Stefan Keuter, Deputy Chairman of the AfD parliamentary group, speaks during the general debate in the Bundestag budget week. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Stefan Keuter, az AfD parlamenti frakciójának alelnöke (Fotó: DPA/AFP/Michael Kappeler)

Az intézkedés végül eredmény nélkül zárult, a rendőrök távoztak az erkélyről. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemközti irodák egyikének ablakában szivárványzászló látható. Mint fogalmazott: „Majd meglátjuk, hogy azt is leszedetik-e, vagy csak a német zászlót kell eltávolítani.”

A leszerepelt Merz-cel parolázott Magyar Péter

Friedrich Merz német kancellár egy évvel hivatalba lépése után a ZDF műsorában elismerte: a koalíció nem tudta teljesíteni saját vállalásait. A kancellár szerint a kormány teljesítménye elmarad attól, amit a választók és maga a politikai szövetség is elvárt. Miközben a CDU támogatottsága jelentősen visszaesett, és a párton belüli feszültségek is erősödnek. 

A belső vitáktól hangos koalíció képtelen úrrá lenni a rossz gazdasági teljesítményen, és a választók elégedetlenek a kompromisszumokra épülő együttműködés miatt. Arra az esetre, ha a német kancellár és a párt népszerűsége tovább romlana, már megnevezték a lehetséges utódot is.

German Chancellor Friedrich Merz and Prime Minister of Hungary Peter Magyar attend a press conference at the Chancellery in Berlin, Germany, on June 2, 2026. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) (Photo by Emmanuele Contini / NurPhoto via AFP)
Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter magyar miniszterelnök sajtótájékoztatón a berlini kancellári hivatalban (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

Az elmúlt héten a német fővárosban folytatott tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnök. Friedrich Merz a kancellári hivatalban fogadta a magyar kormányfőt, a megbeszélésen pedig több európai és biztonságpolitikai kérdés is napirendre került.

A mostani, Merz elleni demonstráción mintegy kétezer ember vett részt. A Brandenburgi kapunál tartott gyűlésen a résztvevők a kormány lemondása mellett több politikai követelést is megfogalmaztak. 

Egyebek között svájci mintájú közvetlen demokráciát, a szén-dioxid-adó eltörlését, az egészségügyi reform leállítását, a közmédia-finanszírozási díj megszüntetését és a politikusok szigorúbb felelősségre vonását követelték.

Borítókép: Egy férfi áll a Brandenburgi kapu előtt egy „Merznek mennie kell” feliratú táblával (Fotó: DPA/AFP/Michael Kappeler) 

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