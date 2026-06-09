Merz ellen tüntet Németország, a frusztrált rendőröket már a német zászló is zavarja

A közösségi médiában közzétett videófelvételek szerint Stefan Keuter a tüntetők „Merznek mennie kell” skandálásába is bekapcsolódott. Nem sokkal később felfegyverzett Bundestag-rendőrök jelentek meg az erkélyen, és közölték a képviselőkkel, hogy a német zászló miatt küldték őket a helyszínre.

Az AfD nem érti: a német zászló sérti a házirendet?

A rendőrök tájékoztatása szerint felmerült a gyanú, hogy a zászló lengetése sértheti a Bundestag házirendjét. Arra kérték az AfD képviselőit, hogy ne mutassák fel és ne lengessék tovább a nemzeti lobogót.

Keuter értetlenül reagált az intézkedésre, és visszakérdezett: „Mi a probléma? Egy német zászló?” A politikus arra is rámutatott, hogy a Reichstag épületén hivatalosan is német zászló lobog. A rendőrök erre azt válaszolták, hogy az ügy tisztázása még folyamatban van.

Stefan Keuter, az AfD parlamenti frakciójának alelnöke (Fotó: DPA/AFP/Michael Kappeler)

Az intézkedés végül eredmény nélkül zárult, a rendőrök távoztak az erkélyről. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemközti irodák egyikének ablakában szivárványzászló látható. Mint fogalmazott: „Majd meglátjuk, hogy azt is leszedetik-e, vagy csak a német zászlót kell eltávolítani.”

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