Merz ellen tüntet Németország, a frusztrált rendőröket már a német zászló is zavarja

A közösségi médiában közzétett videófelvételek szerint Stefan Keuter a tüntetők „Merznek mennie kell” skandálásába is bekapcsolódott. Nem sokkal később felfegyverzett Bundestag-rendőrök jelentek meg az erkélyen, és közölték a képviselőkkel, hogy a német zászló miatt küldték őket a helyszínre.
Az AfD nem érti: a német zászló sérti a házirendet?
A rendőrök tájékoztatása szerint felmerült a gyanú, hogy a zászló lengetése sértheti a Bundestag házirendjét. Arra kérték az AfD képviselőit, hogy ne mutassák fel és ne lengessék tovább a nemzeti lobogót.
Keuter értetlenül reagált az intézkedésre, és visszakérdezett: „Mi a probléma? Egy német zászló?” A politikus arra is rámutatott, hogy a Reichstag épületén hivatalosan is német zászló lobog. A rendőrök erre azt válaszolták, hogy az ügy tisztázása még folyamatban van.
Az intézkedés végül eredmény nélkül zárult, a rendőrök távoztak az erkélyről. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemközti irodák egyikének ablakában szivárványzászló látható. Mint fogalmazott: „Majd meglátjuk, hogy azt is leszedetik-e, vagy csak a német zászlót kell eltávolítani.”
A leszerepelt Merz-cel parolázott Magyar Péter
Friedrich Merz német kancellár egy évvel hivatalba lépése után a ZDF műsorában elismerte: a koalíció nem tudta teljesíteni saját vállalásait. A kancellár szerint a kormány teljesítménye elmarad attól, amit a választók és maga a politikai szövetség is elvárt. Miközben a CDU támogatottsága jelentősen visszaesett, és a párton belüli feszültségek is erősödnek.
A belső vitáktól hangos koalíció képtelen úrrá lenni a rossz gazdasági teljesítményen, és a választók elégedetlenek a kompromisszumokra épülő együttműködés miatt. Arra az esetre, ha a német kancellár és a párt népszerűsége tovább romlana, már megnevezték a lehetséges utódot is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!