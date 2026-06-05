Merzék nagy pofont kaptak

Merz kudarcát pedig ebben a semlegességben találhatjuk meg, hiszen habár a külügyminiszter szerint Moszkva ördögi terve volt, hogy ne kerülhessen be az Ukrajnát pártoló Németország, az igazság az, hogy az ENSZ legtöbb országa sokkal kevesebb ideológiát, és sokkal több semlegességet, és pragmatikus hozzáállást szeretne látni.

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke a vereséget „szégyenletesnek” nevezte, amely rávilágít a kancellár kudarcára az ország nemzetközi megítélésének helyreállításában. „Míg Merz kancellári hivatali ideje elején vissza akarta vinni hazánkat a nemzetközi porondra, Németországnak most nincs helye az ENSZ Biztonsági Tanácsában” – írta közösségi oldalán.

Még a koalíciós párt, a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) tagjai is kudarcként jellemezték a vereséget. Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti csoportjának külpolitikai szóvivője a szavazást „annak mércéjeként” jellemezte, „hogyan tekintenek Németországra nemzetközi szinten”.

Nem ezek az első intő jelek

Merz népszerűsége egyébként az elmúlt időszakban folyamatosan romlott. Ez többek között a koalíciós vitáknak, valamint a be nem váltott ígéreteknek köszönhető. A helyzet pedig már egészen odáig fajult, hogy pártja, a CDU soraiban is felröppentek a pletykák arról, hogy a kancellára hamarosan távozni kényszerülhet.

Merz és köre meglepően agresszívan reagált ezekre a hírek és bomlasztónak nevezte azokat, amelyek veszélyeket hordoznak, főként ezekben az időkben.

A párt ügyeire rálátó források egyébként Friedrich Merz utódjaként Hendrik Wüst, Észak-Rajna–Vesztfália CDU-s miniszterelnökét emlegetik. Wüstnek ráadásul sikerült megvalósítani azt, amit Merznek eddig még nem, hiszen Észak-Rajna–Vesztfália koalíciós kormányzása jelenleg mentes a botrányoktól.