Németországban az AfD vezet

Franciaország, kihasználva az USA passzív szerepvállalását Európában, újra színre lépett. Aktívabban próbálja támogatni saját hadiiparának európai szerepét például Finnország irányában, és bejelentette, hogy Párizs készen áll arra, hogy a francia atomütőerő kiegészítse az amerikai atompotenciált az európai és különösen a skandináv térségben.

A hadiipari együttműködések száma és mértéke az elmúlt napokban csúcsokat döntött. Az USA megállapodott Ausztráliával, miközben az üzletből a franciák kiszorultak. Megállapodásra került sor az USA és az 1815 óta semleges Svájc között is amerikai fegyverek leszállításáról. Törökország és Japán szintén megkötötték a hadiipari együttműködést. Mindkét ország hadiipara világszínvonalú.

A Közel-Keleten újabb tűzszünetet kötött amerikai nyomásra Izrael és Libanon. Ebben szokás szerint háttérbe szorul, hogy a Hezbollah és a dél libanoni, magyarul az Izraellel határos térség jelentős részének az ellenőrzését a libanoni hadsereg venné át. Az országban, amely egykor a Közel-Kelet Svájca volt, egymillió a belső menekült és az ország válságról válságba sodródik.

Izraelben a hadiipar által előállított eszközök összértéke 2025-ben 19,2 milliárd dollár volt. Ez egy év alatt 30 százalékos növekedést jelentett. A megrendelések felét az izraeli állam adta.

A fő fronton, Irán esetében Teherán a ránehezedő óriási amerikai, izraeli és Öböl térségbeli nyomás ellenére sem kapitulált. Az USA-ban novemberben lesznek a félidős választások és Trump még úgy is vesztésre áll, hogy a demokraták, ahogy 2024-ben, úgy most sem képesek sikeres, potenciális elnökjelölt megnevezésére a 2028-as választásokra. Mindez kihat a félidős választásokra is.

Németországban az AfD stabilan vezet a pártok versenyében. A CDU/CSU-ban, tehát a koalícióban viták vannak a kancellár megítéléséről. Friedrich Merz népszerűsége történelmi mélyponton áll. Leváltása csak a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lenne lehetséges. Ez azt jelenti, hogy előbb kell kancellárt választani és csak ezután lehet a régit leváltani. Ez történt 1982-ben. Így lett kancellár Helmut Kohl és bukott meg Helmut Schmidt. Most ez sokkal nehezebben menne. A CDU/CSU nem hajlandó a koalícióra az AfD-vel. Az SPD-nek, a koalíció másik résztvevőjének jó a viszonya a kancellárral. A CSU régi vágya, hogy Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke kancellár legyen. Ezt viszont mind a CDU, mind az SPD ellenzi. Így Merz marad.