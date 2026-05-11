Friedrich Merz egy éve

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Sem a Közel-, sem a Közép-Keleten nem látszik a holtpontról való elmozdulás.

Nógrádi György
friedrich merz izrael usa németország háború iráni atomprogramoroszország 2026. 05. 11. 5:50
Merz külpolitikai kancellárként mutatja be önmagát. A francia elnökkel rendszeresen egyezteti a NATO-politikát és az európai ügyeket, a lengyel vezetéssel pedig a kétoldalú kapcsolatokat és azt a szerepet, amit Varsó játszik az orosz–ukrán háborúban. 

Most, hogy amerikai katonai egységeket vonnak ki Németországból, Lengyelország megfogalmazta azt az igényét, hogy Varsó készen áll az amerikai csapatok befogadására és ezzel a lengyel szerep felértékelésére Európában.

A szíriai polgárháború után – hogy befejeződött-e a valóságban, az más kérdés – eddig 1,6 millió szír tért haza, Németországból azonban ez a szám minimális. A hazatéréssel kapcsolatban a német külügyminiszter szíriai útján bejelentette, hogy a polgárháborús helyzet miatt nem lehetséges a hazatelepítés, míg a kancellár a szír vezetés németországi látogatásakor egyértelművé tette a fokozatos hazatelepítési programot.

A Közel-Keleten a helyzet változatlan. Izrael folytatja a háborút Dél-Libanonban a növekvő európai tiltakozások ellenére. Az európai tiltakozás érdemben nem befolyásolja Izrael térségbeli politikáját.

 A zsidó állam letartóztatott és Kréta szigetére szállított 179 európai aktivistát, akik be akartak hajózni Gázába. A céljuk az izraeli tengeri blokád felszámolása volt. Ez nem sikerült. A kitoloncoltak között egy magyar állampolgár is volt.

A Hormuzi-szorosban a helyzet kezd átláthatatlanná válni. 

A térségben tartózkodó három amerikai repülőgép-hordozó egyikét, a USS Gerald R. Fordot visszavonták az USA-ba. Ugyanakkor megmozdult Európa. A németek hadihajókat küldtek a Földközi-tenger keleti térségébe, a franciák pedig átvezényelték a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót az Arab/Perzsa-öböl térségébe. 

A hajó már átkelt a Szuezi-csatornán és folytatja útját. Ez jól szimbolizálja a francia politikát. Nagyhatalomnak tartja magát és ezt az Európa körüli térségekben érvényesíteni is akarja.

Az Iránnak küldött legújabb fegyverszüneti javaslat elfogadására Washington 48 órát adott Teheránnak. Ha nem fogadja el, akkor újabb katonai csapás következhet. A fő probléma az iráni politikával – a Hormuzi-szoros lezárása mellett – a dúsított urán ügye. Itt jelenleg nem körvonalazódik a megállapodás. 

Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy Iránnak nem lehet nukleáris fegyvere. Oroszország javaslatát, hogy hajlandó átvenni az iráni dúsított uránt, az USA nem akarja elfogadni. Az amerikai elképzelések viszont nem megfelelőek Teherán számára.

Oroszország megünnepelte a második világháborúban a náci Németország felett aratott szovjet győzelmet. Az ukrán fegyverszüneti javaslatot Moszkva nem fogadta el. Ugyanakkor bejelentette, hogy ha a moszkvai katonai parádét Ukrajna drónokkal vagy egyéb eszközökkel támadja meg, akkor szétbombázza Kijev belvárosát. Végül a díszszemle rendben lezajlott.

Bulgária új kormánya bejelentette, hogy felmondja az Ukrajnával kötött katonai együttműködési megállapodást.

Volodimir Zelenszkij elutazott Jerevánba, ahol az Európai Politikai Közösség ülése keretében több tucat ország vezetői találkoztak. Az ukrán államfő gőzerővel kötötte meg az újabb megállapodásokat. Ezek három kérdéskört érintettek. A legfontosabb szempont az Oroszországgal megkötendő béke volt az ukrán elképzelések alapján. Második helyen állt az ukrán gazdaság további nagy összegekkel történő külső támogatása. A harmadik elem az energiapolitika biztonságának és az ukrán légvédelemnek a további támogatása.

Eltelt egy újabb hét.

Sem a Közel-, sem a Közép-Keleten nem látszik a holtpontról való elmozdulás. A helyi háborúk kíméletlenül és kilátástalanul folytatódnak a világ számos pontján.

 A hadiipar csúcsprofitokat ér el. Aki a hadiiparban gondolkodik és beruház, annak tisztában kell lennie azzal, hogy azt csak hosszú távon érdemes tennie.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

