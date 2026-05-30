Zaluzsnij úr, a túlélés nem győzelem

A maxima azért veszélyes, mert összekeveri a háború előfeltételeit a háború céljaival. Egy szereplőnek természetesen túl kell élnie ahhoz, hogy később cselekedni tudjon. De ebből még nem következik, hogy a túlélése politikai győzelem. Aki egy stratégiai kudarc végén még áll, az nem feltétlenül nyert. Lehet, hogy csak nem semmisült meg. Ez fontos különbség, mert a stratégiai értékelésben a szavak nem díszítőelemek, hanem mérőeszközök. Ha rossz mérőeszközt használunk, a következtetés is torzul.

A Zaluzsnij úr által elővett maxima négy alapvető próbán bukik el.

Az első a kategóriapróba.

A klasszikus clau­sewitzi értelemben a győzelem annak a politikai célnak az elérése, amelyért a háborút megindították. A túlélés ezzel szemben állapot, a szereplő fennmarad vagy megszűnik. A kettő nem ugyanazon a mérlegen mérendő. Aki a túlélést győzelemnek nevezi, hallgatólagosan újradefiniálja a győzelmet, többnyire úgy, hogy azt a meg nem semmisülésre szűkíti. Ezt az új meghatározást nyíltan kellene vállalni és megvédeni. A maxima hívei többnyire nem ezt teszik, hanem átlépnek a problémán. Így a fogalmi határ elmosódik, és a vereség egy része pedig szemérmesen átlibeg a siker rovatába.

A második az időbeli próba.

A mondat általában egyetlen pillanatban fagyasztja meg a stratégiai értékelést, a tűzszünet, a kivonulás vagy a harcok látható lezárásának pillanatában. Csakhogy a háborúk politikai következményei sokszor évek, sőt évtizedek alatt bontakoznak ki. Ami az első napon túlélésnek látszik, később stratégiai zsákutcának bizonyulhat. A Hezbollah 2006-os „isteni győzelme” egészen más megvilágításba kerül, ha 2024 végének mérlegével olvassuk. Szaddám Huszein 1991-es túlélése is mást jelentett 2003 áprilisából visszatekintve. A maxima ott állítja meg a stratégiai órát, ahol az állításnak a legkényelmesebb.

Ez az időbeli önkény különösen fontos, mert a háború lezárásának pillanata ritkán azonos a stratégiai következmények lezárásával. A tűzszünet nem végítélet, hanem átmeneti mérlegkészítés. A kivonulás nem mindig vereség, a fennmaradás nem mindig győzelem, a politikai következmények pedig gyakran csak később mutatják meg valódi alakjukat. Az elemzésnek ezért nem szabad a legelső propagandapillanatnál megállnia. Aki az első sajtótájékoztatón lezárja az értékelést, az nem stratégiát elemez, hanem politikai kommunikációt rögzít.

A harmadik a politikai célok próbája.

A háború kezdetén azonosítani kell a kimondott vagy hallgatólagos politikai célt, majd meg kell vizsgálni, hogy az adott szereplő ezt elérte-e. Ha valaki egy ellenséges állam felszámolását, a forradalom exportját vagy regionális hegemóniát tűz ki célul, majd a háború végén már csak saját fennmaradását tudja felmutatni, akkor nem győzött. A cél expanzióról túlélésre zsugorodott. Ez nem stratégiai siker, hanem visszavonulás a politikai minimumig. Ilyenkor a szereplő nem a kitűzött célt érte el, hanem a teljes összeomlást kerülte el.

A negyedik a költségfőkönyvi próba.

A túlélés ára nem mellékes lábjegyzet. Emberi veszteségek, lerombolt infrastruktúra, gazdasági visszaesés, civil szenvedés, elveszített presztízs, felélt stratégiai képességek és beszűkült mozgástér mellett a fennmaradás nem automatikusan siker. Lehet túlélni úgy is, hogy a szereplő elveszíti azt a képességét, amely ­miatt eredetileg harcba szállt. Ilyenkor a túlélés inkább vereség, csak még maradt hozzá zászló, pecsét és sajtóközlemény.