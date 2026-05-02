Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

A válság egyik legfontosabb tanulsága pedig az, hogy a gazdagság nem azonos a szuverenitással. Az Öböl menti monarchiák évtizedeken át arra építették biztonságukat, hogy az Egyesült Államok katonai jelenléte, a nyugati garanciák és a fejlett haditechnika elrettentik a térség ellenségeit. Ez a modell azonban kettős természetű. Békeidőben biztonságot sugall, háborúban viszont kitettséget is teremt. Az amerikai támaszpontok, hozzáférési megállapodások és katonai infra­struktúrák nemcsak védelmi eszközök, hanem célponttá is tehetik a befogadó államokat.

Az érem harmadik oldala – ha létezik ilyen mitológiai háromoldalú érem – a biztonsági garanciák megbízhatóságának kérdése. A térség államai többször is megtapasztalták, hogy a több évtizedes olaj–dollár–biztonság alku nem mindig jelent automatikus megtorlást, sőt nem mindig jelent automatikus védelmet sem. A külső pajzs akkor a leghasznosabb, amikor valóban működik, és akkor a legveszélyesebb, amikor az uralkodó elit már saját politikai és katonai ösztöneit is hozzá igazította, majd a válság pillanatában ráébred, hogy a garancia nem azonos a bizonyossággal.

Ibn Khaldún erre azt mondaná, hogy az a dinasztia, amely a „kardot” túlságosan mások kezébe adja, megőrizheti kincstárait, de szuverenitásának lényegéből veszít. A királyi hatalomhoz ugyanis nem elég a pénz és az adminisztráció. Kell hozzá saját védelmi képesség, hadra fogható közösségi akarat és olyan politikai tekintély, amely válság idején is engedelmességet és bizalmat vált ki.

Ez különösen fontos az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagállamai esetében. Ezek az országok gyakran hangoztatják, hogy szuverenitásuk és biztonságuk egy és oszthatatlan. Ez helyes elv, de a testtartás önmagában még nem stratégia. A közlemények nem helyettesítik az integrált légvédelmet, a közös logisztikai rendszert, a stratégiai tartalékokat, az összekapcsolt vízügyi és energetikai infrastruktúrát, valamint az összehangolt válságkezelést. A papíron létező egység és a valós politikai kohézió között nagy különbség van.