Elhunyt David Hockney, a kortárs művészet egyik legnagyobb alakja

David Hockney portréi a párizsi Louis Vuitton Fondation életmű-kiállításon (Fotó: Petrovics Gabriella)

A digitális művészet úttörője

Sokan a medencés képek festőjeként emlékeznek rá, Hockney azonban jóval több volt ennél. Már akkor nyitott volt a digitális technológiákra, amikor a legtöbb kortárs művész még idegenkedett tőlük.

A kétezres évek végétől iPhone-on és iPaden készített rajzokat, virágcsendéleteket és tájképeket. Ezeket nem kísérletként kezelte, hanem ugyanolyan komoly művészeti eszköznek tekintette, mint az olajfestéket vagy a grafikát.

A nizzai Matisse Múzeumban rendezett kiállítás kapcsán írtuk:

David Hockney az 1960-as évek pop-art mozgalmának fontos képviselője, a XX. század egyik legbefolyásosabb brit művészeként tartják számon, aki festészettel, rajzolással, nyomatkészítéssel, akvarellekkel, fényképezéssel és sok más médiával kísérletezik, beleértve a számítógépes alkalmazásokat és az iPad-rajzprogramokat is.

A digitális technológiák iránti nyitottsága azt bizonyította, hogy a művészet nem az eszközökben, hanem a látásmódban rejlik.

Matisse és Picasso örököse

Hockney művészetét gyakran állították párhuzamba Henri Matisse vagy Pablo Picasso életművével. Nem véletlenül. A színekhez való viszonya, a perspektíva újragondolása és a folyamatos megújulás képessége a modern művészet legnagyobb alakjaival rokonította.

A párizsi Louis Vuitton Fondation monumentális életmű-kiállításán világosan látszott, hogy Hockney egyszerre volt a művészettörténet örököse és megújítója. Alkotásai folyamatos párbeszédet folytattak a reneszánsz mesterekkel, Van Goghtól Picassóig számos elődjével, miközben teljesen saját hangon szólaltak meg.

A műkereskedelmi világ is elismerte jelentőségét. Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című festménye 2018-ban több mint 90 millió dollárért kelt el, amivel akkor ő lett a világ legdrágábban értékesített élő művésze.

A rekord azonban aligha fejezi ki életművének valódi jelentőségét. Hockney nem csupán képeket alkotott, hanem generációk látásmódját formálta. Festményei arra tanítottak, hogy a világ sokkal gazdagabb, színesebb és összetettebb annál, mint amit első pillantásra érzékelünk.