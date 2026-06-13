Lázadás az EU-ban, a legnagyobb befizetők támadják Von der Leyenék újabb hétéves költségvetését
Lázadás bontakozik ki az Európai Unió következő hétéves költségvetési tervezete körül. Több nettó befizető tagállam is szembefordult Ursula von der Leyen elképzelésével, amely jelentősen növelné a közös büdzsét. A fiskálisan konzervatív államok a hétéves költségvetés jelentős csökkentését követelik.
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