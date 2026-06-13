A Nyugat totális szabadsága

Köppellel ellentétben Hüseyin Dogru török származású német állampolgár már teljes egészében „élvezheti” az újfajta szabadságot. S hogy ő kicsoda? Érdemes beütni a nevét a mesterséges intelligencia keresőjébe. Én ezt a kérdést tettem fel őfelségének:

– Ki az a Hüseyin Dogru?

És ezt a választ kaptam:

„Ha a Berlinben élő újságíróra gondolsz, akkor Hüseyin Dogru egy német–török újságíró és médiavállalkozó, a Red Media (más néven RED vagy Red Media) alapítója.

2025 májusában az Európai Unió szank­ciós listára helyezte őt és cégét. Az EU szerint a platform kapcsolatban állt orosz állami propagandahálózatokkal, és dezinformációs tevékenységben vett részt. Dogru ezeket a vádakat visszautasította, és azt állította, hogy a szankciók valójában a gázai háborúról és a palesztin ügyekről szóló tudósításai miatt érték.

A szankciók következtében befagyasztották a pénzügyi eszközeit, korlátozták az utazását és a gazdasági tevékenységét, ami jelentős vitákat váltott ki a sajtószabadságról és az EU szankciós politikájáról. Egyes szervezetek és közéleti szereplők a szankciók eltörlését követelik, míg az EU továbbra is fenntartja, hogy azok az orosz befolyásolási műveletek elleni fellépés részét képezik.”

Ne mondja nekem senki, hogy nem parádés!

Kafka megnyalná mind a tíz ujját!

Szóval valahol valakik eldöntötték, hogy Dogru orosz propagandát terjeszt, és a fenti rendelet alapján a szó legszorosabb értelmében ellehetetlenítették az életét. Számláit, vagyonát zárolták, miképpen családtagjai számláival is ugyanígy jártak el.

„Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el!” – jelentette ki annak idején Karl Lueger bécsi polgármester, és ezt a páratlan bölcsességet hamar magáévá tette Hermann Göring is. Majd eljött a XX. század azon sötét és embertelen korszaka, amikor származásuk alapján fosztottak meg embereket mindenüktől, legvégül az életüktől is.