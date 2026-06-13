A Nyugat totális szabadsága

Köppellel ellentétben Hüseyin Dogru török származású német állampolgár már teljes egészében „élvezheti” az újfajta szabadságot. S hogy ő kicsoda? Érdemes beütni a nevét a mesterséges intelligencia keresőjébe. Én ezt a kérdést tettem fel őfelségének:
– Ki az a Hüseyin Dogru?
És ezt a választ kaptam:
„Ha a Berlinben élő újságíróra gondolsz, akkor Hüseyin Dogru egy német–török újságíró és médiavállalkozó, a Red Media (más néven RED vagy Red Media) alapítója.
2025 májusában az Európai Unió szankciós listára helyezte őt és cégét. Az EU szerint a platform kapcsolatban állt orosz állami propagandahálózatokkal, és dezinformációs tevékenységben vett részt. Dogru ezeket a vádakat visszautasította, és azt állította, hogy a szankciók valójában a gázai háborúról és a palesztin ügyekről szóló tudósításai miatt érték.
A szankciók következtében befagyasztották a pénzügyi eszközeit, korlátozták az utazását és a gazdasági tevékenységét, ami jelentős vitákat váltott ki a sajtószabadságról és az EU szankciós politikájáról. Egyes szervezetek és közéleti szereplők a szankciók eltörlését követelik, míg az EU továbbra is fenntartja, hogy azok az orosz befolyásolási műveletek elleni fellépés részét képezik.”
Ne mondja nekem senki, hogy nem parádés!
Kafka megnyalná mind a tíz ujját!
Szóval valahol valakik eldöntötték, hogy Dogru orosz propagandát terjeszt, és a fenti rendelet alapján a szó legszorosabb értelmében ellehetetlenítették az életét. Számláit, vagyonát zárolták, miképpen családtagjai számláival is ugyanígy jártak el.
„Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el!” – jelentette ki annak idején Karl Lueger bécsi polgármester, és ezt a páratlan bölcsességet hamar magáévá tette Hermann Göring is. Majd eljött a XX. század azon sötét és embertelen korszaka, amikor származásuk alapján fosztottak meg embereket mindenüktől, legvégül az életüktől is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!