Megszólalt a rendőrség az M1-esen történt balesetekről, közölték, mi okozta nyolc ember tragikus halálát

A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom miatt, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ebben egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának.

A kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten meghaltak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak.