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Megszólalt a rendőrség az M1-esen történt balesetekről, közölték, mi okozta nyolc ember tragikus halálát

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Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 14:01
M1 baleset tűzoltók Győr HTP/Győr-Moson-Sopron VMKI
tragikus baleset történt június 12-én az M1-es autópályán Forrás: Győr HTP/Győr-Moson-Sopron VMKI
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A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom miatt, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ebben egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának.

A kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten meghaltak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak.

A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte. Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom.

A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

 

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