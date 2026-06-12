Két kutya ismét kiszökött 2023 májusában, és a szomszéd udvaron tartózkodó férfinak nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozott. Emiatt hatósági eljárás indult, amelynek hatására a vádlott a kerítést részben megerősítette. Ez azonban nem volt elegendő, mivel 2024 júliusában két kutya újra kiszökött, majd a szomszédos ház udvarán tartózkodó idős férfit megtámadta. A segélykiáltásait halló szomszéd egy deszkával a kutyákat elkergette. A sértett az állatok által okozott sérülések miatt egy hónap múlva elhunyt.
Addig-addig foltozgatta a kerítést a tulaj, amíg a kutyát halálra nem marcangoltak valakit
Sikeresen indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés helybenhagyását abban az ügyben, amelyben egy férfi nem gondoskodott megfelelően kutyáiról, ami tragédiához vezetett.
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A Győri Törvényszék a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt egy év három hónap fogházbüntetésre ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője felfüggesztett szabadságvesztésért fellebbezett.
A Győri Ítélőtábla a kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával. A férfi gondatlansága súlyos következményekkel járt, ezért a vele szemben kiszabott büntetés – a végrehajtandó szabadságvesztés – szükséges és megfelelő.
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