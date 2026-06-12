Addig-addig foltozgatta a kerítést a tulaj, amíg a kutyát halálra nem marcangoltak valakit

A Győri Törvényszék a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt egy év három hónap fogházbüntetésre ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője felfüggesztett szabadságvesztésért fellebbezett.

A Győri Ítélőtábla a kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával. A férfi gondatlansága súlyos következményekkel járt, ezért a vele szemben kiszabott büntetés – a végrehajtandó szabadságvesztés – szükséges és megfelelő.