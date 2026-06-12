Megúszta a tavaszi fagyokat a cseresznye, ezek az árak a szezonban

Hazánkban Pest vármegye büszkélkedhet a legnagyobb cseresznye termőterülettel, ez a vármegye adja a teljes termés 25 százalékát. Emellett Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala, Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyék is jelentősebb ültetvényekkel rendelkeznek.

A szezon a korai fajták betakarításával május 20-a környékén kezdődött, majd a május utolsó-június első napjaiban érő Bigarreau Burlat fajtával indult be igazán. A szezon ebben az évben a megszokottnál kicsit korábban indult, amit számos további fajta követ az érési sorban. A vásárlók jellemzően a nagy méretű, fényes és sötétpiros színű gyümölcsöt keresik. Ilyen pl. a magyar nemesítésű Carmen, illetve a termelők körében elterjedt a Kordia és a Regina, de számos magyar nemesítésű fajta is megtalálható a kínálatban. A várakozások szerint a késői érésű fajták, az érési időszak előrejöttével július elejéig lesznek elérhetők a piacon.

Széles sávban mozognak az árak

Háznál akár 1000 forintért is kaphatunk egy kiló cseresznyét, a piacokon és az üzletekben már magasabb az ára, elérheti a 4500 forintot között mozog kilogrammonként. Az árak nagymértékben függenek a termék minőségétől, méretétől és a beszerzés helyétől. A Nagybani Piacon jelenleg a hazai I. osztályú cseresznye ára 1000 és 3000 Ft/kg között alakul. A fővárosi piacokon a prémium és nagyobb szemű tételekért 2000 és 4500 Ft/kg közötti összeget is elkérhetnek. A legkedvezőbb alternatívát a közvetlen termelői vagy szedd magad, akciók jelentik, amelyekkel jelentősen csökkenthetők a költségek.