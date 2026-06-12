vádlottférficeglédi járásimentő

Látta a pultos kisasszony, hogy rosszul van a vendég, bezárta éjszakára a kocsmába

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Nem boldogan végződött a történet.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 12. 11:57
illusztráció Forrás: Pexels
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Tavaly márciusban, a kocsmában a férfi megint elaludt. A nő a pultostársával megpróbálta felébreszteni, de mivel a férfi nem reagált és családtagjai sem tudtak érte menni, a kocsmában hagyták.

A vádlott másnap reggel hat órakor nyitotta a helyiséget, és látta, hogy a férfi ugyanabban a testhelyzetben van, és nincs eszméleténél. Segítséget ekkor sem hívott, csupán több óra múlva hívta fel a sértett családtagját. A rokon kérte, hogy a vádlott hívja a mentőket, majd a kocsmához sietett. Miután észlelte a sértett rossz egészségügyi állapotát, ismét kérte a nőt, hogy hívja a mentőket, amelynek a vádlott eleget tett. A férfi a mentők helyszínre érkezése uán rövid idővel meghalt.

A Ceglédi Járási Ügyészség a nőt segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.

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